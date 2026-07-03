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Doris Dragović stiže na Brač: Selca se ujedinjuju za veliki humanitarni cilj

Riječ je o vozilu koje će služiti zaštiti i sigurnosti mještana, ali i brojnih gostiju koji tijekom godine, posebno u ljetnim mjesecima, borave na Braču

U Selcima na Braču 19. srpnja 2026. održat će se veliki humanitarni koncert Doris Dragović, i to s plemenitim ciljem koji je okupio cijelo mjesto. Koncert pod sloganom "Glas koji okuplja, cilj koji ujedinjuje" organizira DVD Selca, a sav prihod bit će namijenjen nabavi vatrogasnog vozila.

Riječ je o vozilu koje će služiti zaštiti i sigurnosti mještana, ali i brojnih gostiju koji tijekom godine, posebno u ljetnim mjesecima, borave na Braču.

Koncert počinje u 22 sata

Humanitarni koncert održat će se u Selcima, a početak je najavljen za 22 sata. Donacijska ulaznica iznosi 20 eura.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da budu dio ove humanitarne priče, podrže rad lokalnih vatrogasaca i pomognu u ostvarenju cilja koji je od velike važnosti za sigurnost cijele zajednice.

Podrška se može dati i donacijom

Osim dolaska na koncert, podrška se može dati i uplatom donacije. Na plakatu je istaknut QR kod putem kojega građani mogu jednostavno uplatiti donaciju i tako postati dio akcije.

"Budi dio ove priče. Tvoja podrška čini razliku", poručuju organizatori iz DVD Selca čiji je predsjednik Tino Štambuk.

Tino Štambuk, predsjednik DVD-a Selca

DVD Selca iza velike humanitarne priče

Organizator koncerta je DVD Selca, koji ovom akcijom želi osigurati dodatnu opremljenost i spremnost za intervencije. Vatrogasci na otocima imaju posebno važnu ulogu, a novo vozilo značilo bi veću sigurnost za mještane, njihove domove, prirodu i sve posjetitelje.

Koncert Doris Dragović u Selcima tako neće biti samo glazbeni događaj, nego i velika večer zajedništva, solidarnosti i humanosti.

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