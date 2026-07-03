Doris Dragović stiže na Brač: Selca se ujedinjuju za veliki humanitarni cilj

U Selcima na Braču 19. srpnja 2026. održat će se veliki humanitarni koncert Doris Dragović, i to s plemenitim ciljem koji je okupio cijelo mjesto. Koncert pod sloganom "Glas koji okuplja, cilj koji ujedinjuje" organizira DVD Selca, a sav prihod bit će namijenjen nabavi vatrogasnog vozila.

Riječ je o vozilu koje će služiti zaštiti i sigurnosti mještana, ali i brojnih gostiju koji tijekom godine, posebno u ljetnim mjesecima, borave na Braču.

Koncert počinje u 22 sata

Humanitarni koncert održat će se u Selcima, a početak je najavljen za 22 sata. Donacijska ulaznica iznosi 20 eura.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da budu dio ove humanitarne priče, podrže rad lokalnih vatrogasaca i pomognu u ostvarenju cilja koji je od velike važnosti za sigurnost cijele zajednice.

Podrška se može dati i donacijom

Osim dolaska na koncert, podrška se može dati i uplatom donacije. Na plakatu je istaknut QR kod putem kojega građani mogu jednostavno uplatiti donaciju i tako postati dio akcije.

"Budi dio ove priče. Tvoja podrška čini razliku", poručuju organizatori iz DVD Selca čiji je predsjednik Tino Štambuk.

DVD Selca iza velike humanitarne priče

Organizator koncerta je DVD Selca, koji ovom akcijom želi osigurati dodatnu opremljenost i spremnost za intervencije. Vatrogasci na otocima imaju posebno važnu ulogu, a novo vozilo značilo bi veću sigurnost za mještane, njihove domove, prirodu i sve posjetitelje.

Koncert Doris Dragović u Selcima tako neće biti samo glazbeni događaj, nego i velika večer zajedništva, solidarnosti i humanosti.