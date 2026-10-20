Doris Dragović otkrila je zanimljivu priču o hitu koji je završio u Hajdukovoj svlačionici

Glazba i nogomet u Splitu oduvijek imaju posebnu poveznicu, a jedna od zanimljivijih priča spaja Doris Dragović i nogometaše Hajduka. Pjesma „Tek iz navike“ pronašla je svoje mjesto i u svlačionici splitskog kluba, a popularna pjevačica osvrnula se na neobičan put kojim je njezin hit stigao među Bijele.

Doris Dragović već desetljećima zauzima posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni, a njezine pjesme rado slušaju različite generacije. Među njima je i pjesma „Tek iz navike“, koja je, osim među publikom, pronašla svoje poklonike i među nogometašima Hajduka.

Upravo je „Tek iz navike“ postala povod za zanimljivu priču o tome kako jedan glazbeni hit može pronaći publiku i ondje gdje ga možda ne bismo očekivali.

Doris Dragović osvrnula se na tu poveznicu.