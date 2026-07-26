Doris Dragović objavila staru fotografiju sa srpskom pjevačicom. Označila ju je uz srce...

Doris Dragović na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s jednom od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Vesnom Zmijanac. Kratkom objavom i oznakom "osamdesete" splitska pjevačica prisjetila se razdoblja u kojem su obje ostvarivale velike uspjehe.

"Vesna Zmijanac 🤍", napisala je Doris Dragović uz fotografiju, dodavši oznake #doris, #vesnazmijanac i #osamdesete te je uz to označila Vesnu Zmijanac na Facebooku.

Doris Dragović – jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glasova

Doris Dragović je rođena u Splitu, a glazbenu karijeru započela je početkom osamdesetih godina kao pjevačica splitske grupe More, dok je 1986. krenula u uspješnu samostalnu karijeru.

Iste je godine s pjesmom "Željo moja" predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu. Hrvatsku je na tom natjecanju ponovno predstavljala 1999. godine, kada je s pjesmom "Marija Magdalena" osvojila visoko četvrto mjesto. Tijekom dugogodišnje karijere nanizala je brojne hitove i postala jedno od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene.

Vesna Zmijanac obilježila glazbenu scenu bivše države

Vesna Zmijanac srpska je folk-pjevačica rođena u Nikšiću, koja je najveću popularnost stekla tijekom osamdesetih i devedesetih godina. Smatra se jednom od najvećih glazbenih zvijezda s prostora bivše Jugoslavije, a publika je pamti po prepoznatljivom glasu, emotivnim pjesmama i upečatljivim scenskim nastupima.

Među njezinim najpoznatijim pjesmama su "Nevera moja", "Kunem ti se životom", "Svatovi" te duet s Dinom Merlinom "Kad zamirišu jorgovani".