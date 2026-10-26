DORH traži istražni zatvor za glavnog tajnika Torcide: Sumnjiči ga se za prijetnje 11 novinara i političkom analitičaru

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo je I.R., glavnog tajnika Torcide, kojeg se sumnjiči za prijetnje jedanaestero novinara i jednom političkom analitičaru. Tužiteljstvo je predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Kako je izvijestilo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, ispitan je hrvatski državljanin rođen 1997. godine zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. Kaznenog zakona. Riječ je o glavnom tajniku Torcide, koji se našao pod istragom zbog prijetnji upućenih novinarima i političkom analitičaru.

Sporna objava na društvenim mrežama

Prema navodima tužiteljstva, osumnjičenik je, nezadovoljan medijskim izvještavanjem o događajima u Splitu nakon kojih je pojedinim pripadnicima navijačke skupine određen istražni zatvor, na društvenim mrežama objavio sporni sadržaj. Riječ je o kolažu fotografija jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara te fotografiji transparenta, uz tekst koji je, prema ocjeni državnog odvjetništva, predstavljao izravnu prijetnju novinarima povezanu s obavljanjem njihova profesionalnog posla.

Tužiteljstvo zatražilo istražni zatvor

Nakon provedenog ispitivanja državno odvjetništvo prvotno je osumnjičeniku odredilo mjere opreza.

Međutim, te su mjere naknadno ukinute, a tužiteljstvo je nadležnom sudu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Kao razlog za takav prijedlog navedena je opasnost od ponavljanja kaznenog djela. O prijedlogu za određivanje istražnog zatvora odlučuje sudac istrage Županijskog suda u Splitu. Važno je naglasiti da je riječ o prijedlogu državnog odvjetništva, što ne znači da je istražni zatvor već određen.