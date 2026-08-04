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DORH objavio detalje teške nesreće u Splitu: Mladi vozač udario u Mercedes, poginula putnica

Očevid nakon smrtnog sudara u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu provelo je očevid prometne nesreće koja se u ponedjeljak, 3. kolovoza 2026., oko 14.35 sati dogodila na području Splita, a u kojoj je život izgubila mlada putnica.

Teška prometna nesreća u Splitu, jedna osoba poginula

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Očevid je obavio dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Postaje prometne policije Split.

Nove informacije nakon teške nesreće u Splitu

Prema dosad prikupljenim informacijama, prometna nesreća dogodila se kada je 22-godišnji vozač osobnog vozila Toyota Aygo, ulaskom u semaforizirano četverokrako raskrižje, udario u prednji dio osobnog vozila Mercedes.

Od siline udara Toyota Aygo se zanijela te je u nekontroliranom kretanju potom naletjela na još jedno osobno vozilo.

U ovoj teškoj prometnoj nesreći smrtno je stradala putnica iz Toyote Aygo, rođena 2004. godine.

Radi potpunog utvrđivanja svih okolnosti nesreće, državno odvjetništvo naložit će potrebna vještačenja i provesti dodatne dokazne radnje.

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