DORH objavio detalje teške nesreće u Splitu: Mladi vozač udario u Mercedes, poginula putnica

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu provelo je očevid prometne nesreće koja se u ponedjeljak, 3. kolovoza 2026., oko 14.35 sati dogodila na području Splita, a u kojoj je život izgubila mlada putnica.

Očevid je obavio dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Postaje prometne policije Split.

Prema dosad prikupljenim informacijama, prometna nesreća dogodila se kada je 22-godišnji vozač osobnog vozila Toyota Aygo, ulaskom u semaforizirano četverokrako raskrižje, udario u prednji dio osobnog vozila Mercedes.

Od siline udara Toyota Aygo se zanijela te je u nekontroliranom kretanju potom naletjela na još jedno osobno vozilo.

U ovoj teškoj prometnoj nesreći smrtno je stradala putnica iz Toyote Aygo, rođena 2004. godine.

Radi potpunog utvrđivanja svih okolnosti nesreće, državno odvjetništvo naložit će potrebna vještačenja i provesti dodatne dokazne radnje.