DORH: Maloljetnik prijetio eksplozivom policiji, školi i medijima, tereti ga se za terorizam

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je Vijeću za mladež Županijskog suda u Splitu prijedlog za izricanje sankcije maloljetnom hrvatskom državljaninu rođenom 2010. godine zbog kaznenog djela terorizma, izvijestio je DORH.

Prema navodima Državnog odvjetništva, maloljetnika se tereti da je 23. i 24. travnja ove godine, s namjerom izazivanja straha i uznemirenosti među stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije, slao prijeteće poruke elektroničkom poštom na adrese policijskih postaja, jedne srednje škole i medija.

U porukama je, kako navodi DORH, prijetio uporabom eksplozivnih naprava te iznosio tvrdnje o ugrožavanju života ljudi i oštećenju javnih objekata.

Uz prijedlog za izricanje sankcije, Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je i produljenje privremene mjere stavljanja maloljetnika pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite.

Istodobno je predloženo da mu se produlji i mjera opreza kojom mu je zabranjen pristup internetu, u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež.