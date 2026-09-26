Dora Jana Klarić pobjednica Casta Diva Spalato 2026., nagrada publike Dajani Lupić

Gala koncertom finalista, održanim u petak 25. rujna u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Splitu, završeno je drugo izdanje međunarodnog natjecanja mladih opernih pjevača Casta Diva Spalato 2026.

Nakon višednevnog natjecanja i završnih nastupa pred međunarodnim stručnim žirijem i splitskom publikom, prvu nagradu osvojila je hrvatska mezzosopranistica Dora Jana Klarić. Druga nagrada pripala je talijanskoj mezzosopranistici Mariji Salvini, dok je treća nagrada podijeljena između kineske sopranistice Jie Sucheng i ukrajinskog basa Volodymyra Morozova, koji su u konačnom bodovanju ostvarili jednak broj bodova.

Publika odabrala Dajanu Lupić

Važnu ulogu u završnici natjecanja imala je i publika, koja je tijekom Gala koncerta imala priliku odabrati svojeg favorita. Nagradu publike "Mihovil" osvojila je hrvatska sopranistica Dajana Lupić. O kandidatima je odlučivao međunarodni stručni žiri sastavljen od istaknutih umjetnika i opernih profesionalaca. Predsjednik žirija bio je Nicola Colabianchi, Sovrintendente e Direttore Artistico Teatro La Fenice di Venezia. U žiriju su bili i Jure Bučević, dirigent i umjetnički ravnatelj Casta Diva Spalato, Marco Iezzi, tenor i predsjednik BJM Managementa, Florin Estefan, umjetnički ravnatelj Opere Națională Română Cluj-Napoca, Alberto Gazale, umjetnički ravnatelj Teatro Lirico di Sassari, Teodor Nitea, generalni direktor Opere "Nae Leonard", te Daniel Serafin, intendant Oper im Steinbruch.

Ovogodišnje izdanje Casta Diva Spalato okupilo je mlade operne umjetnike čak 18 različitih nacionalnosti i različitih vokalnih profila. Natjecanje im je omogućilo predstavljanje pred međunarodnim stručnim žirijem, razmjenu profesionalnih iskustava te stvaranje novih umjetničkih kontakata koji bi im mogli biti važni u daljnjem razvoju karijere. Drugo izdanje natjecanja tako je ponovno povezalo međunarodnu opernu scenu sa Splitom, a publici ponudilo program posvećen mladim glasovima i opernoj umjetnosti.

Podrška Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije

Potporu održavanju natjecanja Casta Diva Spalato 2026. pružili su Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, čime je dodatno naglašena važnost projekta za kulturni život grada, ali i razvoj međunarodne suradnje na području glazbene umjetnosti.

Završnom Gala koncertu prisustvovali su zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić te Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije. Svojim dolaskom pružili su podršku završnici natjecanja, ali i mladim opernim umjetnicima koji su se tijekom večeri predstavili splitskoj publici.