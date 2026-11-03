Donosimo veliku galeriju i snimke s Poljuda. Ovo su najemotivniji prizori Mišinog ispraćaja

Poljud je večeras bio mjesto velikog oproštaja od Mate Miše Kovača, jednog od najpoznatijih hrvatskih pjevača. Split je svoju glazbenu legendu ispratio onako kako je živjela njegova glazba; pjesmom, zajedništvom i emocijama. Naši fotoreporteri i snimatelji zabilježili su brojne trenutke koje donosimo u velikoj fotogaleriji i videozapisu.

Još od poslijepodnevnih sati prema Poljudu su se slijevale rijeke ljudi. Splićani svih generacija, obitelji s djecom, mladi i stariji, pristizali su na stadion kako bi odali posljednju počast Miši Kovaču. Na prilazima stadionu stvarale su se velike gužve, a među okupljenima su se isticale majice s Mišinim likom, Hajdukovi šalovi i druga navijačka obilježja.

Poljud pjevao u jedan glas, Grdović dobio velike ovacije

Koncert je otvorio Alen Nižetić pjesmom „Ja ne mogu drugo nego da je volim”, poručivši okupljenima: „Bravo ljudi, ovo je Mišo zaslužio.” Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivali brojni izvođači. Dražen Zečić otpjevao je „Ti si pjesma moje duše”, Giuliano „Malo mi je jedan život s tobom”, a nastupili su i Jole, Klapa Rišpet te drugi glazbenici.

Posebno emotivan bio je nastup Mladena Grdovića, koji je uz velike ovacije zapjevao „Sutra mi sude”. Poljud je pjevao zajedno s njim, dok su se na tribinama palile baklje.

Grdović je potom izveo i „Još i danas teku suze”, a stihove su prihvatile tisuće okupljenih. Među onima koji su iz svečane lože pratili ispraćaj bila je i Mišina supruga Lidija Kovač, koja nije mogla sakriti suze.

U nastavku pogledajte veliku fotogaleriju koju je snimio Eddy Meštrović.