Donosimo ispovijesti ljudi iz Lokve Rogoznice: "Izgorila mi je kuća, nemam više ništa"

Veliki požar koji je sinoć nešto iza 20 sati buknuo u Lokvi Rogoznici, u noćnim satima proširio se na Omiš te došao nadomak centra grada. Po riječima zapovjednika žurnih službi ovaj požar je gori nego prošlogodišnji u Pisku, a izgorjelo je nekoliko hektara površine, oko stotinu automobila, mnoge kuće i brodovi.

Na terenu je bilo preko 200 vatrogasaca iz svih županija, a ozlijeđeno je 14 osoba, od kojih se 10 bori za život. U ranim popodnevnim satima policija je na požarištu pronašla i mrtvo tijelo jedne osobe.

Od ranog jutra smo na terenu i možemo reći kako je ovo jedan od najvećih požara u Hrvatskoj povijesti. Izgoreni automobili, kuće, brodovi, ljudi koji bježe, ostavljeni koferi na cesti svjedoče o strahovitim scenama koje su se sinoć odvijale na području Lokve Rogoznice, Nemire i Gornjih sela. U mjestu Mala Luka pronašli smo barba Anđelka koji suznih očiju skuplja pepeo iz dvorišta. Kaže kako je cijelu noć branio kuću te da mu je cijela sjeverna strana kuće izgorjela.

"Imam kuću i u gornjim selima koja je u potpunosti izgorjela. Ništa od nje nije ostalo. Bavim se popravljanjem brodova i svi brodovi su mi izgorjeli. Također i jedan automobil koji nije htio upaliti. Strašno je noćas bilo", kroz suze nam priča barba Anđelko.

Dok pričamo policijski službenici obavljaju očevid, zapisuju opožarene kuće, a stabla još polako tinjaju kao podsjetnik na noćašnju apokalipsu.

Pored ceste nailazimo na dva potpuno izgorjela automobila. Kroz razgovor s mladićem shvaćamo kako su oni turisti iz Češke Republike kojima je vatrena buktinja progutala automobil.

"Kad je počeo požar, bili smo u apartmanu gdje smo smješteni. Kako je požar dolazio iz smjera prometnice i poviše našeg apartmana mi smo bježali na plažu i u moru čekali dok se situacija smiri. Kad se smirilo vratili smo se u kuću i zatekli automobil potpuno izgoren. Nemam pojma kako ćemo se vratiti kući", kazao je Matijas.

Nažalost, sličnih sudbina u okolici Omiša danas je jako puno.