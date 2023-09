Donosimo formulu za izračun cijene odvoza otpada na supetarskom području - isplati se odvajati!

U skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, na području grada Supetra počeo se primjenjivati novi način izračuna cijene odvoza otpada. Nova cjenovna struktura temelji se na cilju unaprijeđenja održivosti i transparentnosti u upravljanju otpadom te pruža jasne smjernice o načinu obračuna cijena za odvoz otpada.

Minimalna javna usluga

Sukladno novoj cjenovnoj strukturi, minimalna javna usluga za kućanstva iznosi 10€ mjesečno (plus PDV), dok za nekućanstva kao što su hoteli, apartmani, tvrtke i drugi, minimalna javna usluga iznosi 20€ mjesečno (plus PDV). Ono što je posebno važno napomenuti jest da privatni iznajmljivači pripadaju kategoriji nekućanstva, s time da naknadu (fiksnu i varijabilnu) za nekućanstva plaćaju u periodu od lipnja do rujna, dok u preostalom periodu godine plaćaju naknadu kao kućanstva. Ova minimalna usluga osigurava ekonomsku održivost poslovanja, sigurnost, dosljednost i kvalitetu pružanja javnih usluga. Njome se omogućuje da sustav prikupljanja komunalnog otpada u potpunosti ostvari svoju svrhu.

Varijabilni dio - ovisnost o zapremnini i pražnjenjima

Nova cjenovna struktura uključuje i varijabilni dio koji se temelji na zapremnini otpadomjera i/ili spremnika (kante) i broju pražnjenja svaki mjesec. Otpadomjer ima zapremninu 25 litara, a spremnici dolaze u četiri različite veličine: 120 litara, 240 litara, 770 litara i 1100 litara. Ovisno o veličini spremnika i učestalosti pražnjenja, dodatni trošak će se obračunati i biti uračunat u ukupnu cijenu odvoza otpada.

Transparentnost i održivost

Grad Supetar te Komunalno društvo Grad nastoje postići veću transparentnost u obračunu cijena za odvoz otpada, pružajući građanima i poslovnim subjektima jasne informacije o načinu formiranja njihovih mjesečnih troškova za ovu uslugu. Ova nova cjenovna struktura također promiče održivost potičući korisnike da pažljivo razmatraju veličinu spremnika i učestalost pražnjenja kako bi se smanjila količina generiranog otpada. Dodatno, građane se potiče da veći dio svog otpada razvrstaju (primjerice papir i plastiku) i besplatno odlože u za to predviđene spremnike, kako bi umanjili cijenu odvoza otpada.

Grad Supetar poziva sve svoje građane i poslovne partnere da se upoznaju s novom cjenovnom strukturom te da se obrate nadležnim tijelima za dodatne informacije i pojašnjenja. Ova inicijativa ima za cilj unaprijediti kvalitetu usluge odvoza otpada te potaknuti odgovorno upravljanje otpadom kako bi se sačuvala ljepota i čistoća ovog predivnog grada i pripadajućih naselja.

O ovoj i drugim temama, otočani se i dalje mogu informirati putem internet stranice projekta Zeleni Brač, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na adresi www.zelenibrac.eu, gdje postoji već značajna baza savjeta i preporuka, kao i primjera dobre prakse s otoka i šire, a vezano uz gospodarenje otpadom.