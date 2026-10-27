Donosi li studeni prvu studen? Na Blagdan Svih svetih stabilno uz prohladne noći, donosimo deteljnu prognozu

Brojimo posljednje dane listopada, središnjeg mjeseca klimatološke jeseni. Nakon vrlo sušnog ljeta i sušnog rujna listopad je uspio nadoknaditi oborinske manjkove, ali se na kraju mjeseca vrijeme stabiliziralo.

Naše područje kao i velik dio Europe pod utjecajem su anticiklone, a samo je u Irskoj, Škotskoj i Norveškoj nestabilno.

U ponedjeljak su najviše dnevne temperature zraka većinom bile od 17 do 22°C, a vrlo slično će biti u ostatku tjedna. Anticiklona će podržavati stabilno vrijeme ne samo ovog tjedna nego vjerojatno i veći dio sljedećeg. Dominantan vjetar bit će bura.

Noći će biti hladne, osobito u pojedinim kotlinama gdje će biti slabog mraza.

Danas će biti pretežno sunčano. Puhat će većinom slaba do umjerena bura, jača podno Velebita. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 7°C u Dalmatinskoj zagori i unutrašnjosti otoka, od 7 do 14°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

Pretežno sunčano bit će u srijedu. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 6°C u Dalmatinskoj zagori i unutrašnjosti otoka, od 6 do 12°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u četvrtak. Podno Velebita će jačati bura, drugdje većinom do umjerena. Jutro malo toplije, danju malo hladnije.

Nešto više oblaka bit će u petak, no čini se da oborina neće biti. Puhat će umjerena bura, podno Velebita jaka. Najviše dnevne temperature od 16 do 21°C.

U dane vikenda bit će sunčano. Ujutro i navečer slaba bura, danju tiho ili slab vjetar s jugozapada. Noći će biti prohladne, dani ugodni, većinom od 17 do 22°C.

Gotovo identične vremenske prilike vladat će veći dio sljedećeg tjedna. Hoće li dodatno zahladiti u dane nadolazećeg vikenda, tek ćemo vidjeti.