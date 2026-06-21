Donald Trump naljutio Irance. Pauzirani pregovori

Iranska delegacija uključena u razgovore s američkim predstavnicima u Švicarskoj izrazila je prosvjed zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J. D. Vancea i iranskih predstavnika održavaju se u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

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Prema uvjetima okvirnog sporazuma između Washingtona i Teherana, konačni dogovor o iranskom nuklearnom programu treba se postići u roku od 60 dana. Međutim, primirje se već čini vrlo krhkim, a iranska je vojska jučer objavila da ponovno zatvara Hormuški tjesnac za sve brodove kao odgovor na kršenja primirja u Libanonu.

Pregovori između Irana i Sjedinjenih Država u Švicarskoj "pauzirani su, ali nisu završeni", rekao je iranski izvor za novinsku agenciju Reuters.

Kako je ranije izvijestio Index iransko izaslanstvo burno je reagiralo na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa te je navodno u znak prosvjeda napustilo mjesto održavanja pregovora.

Član iranskog pregovaračkog tima također je poručio da neće biti razgovora o drugim temama ako se rat u Libanonu ne okonča.