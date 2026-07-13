Donald Trump: Mi ćemo upravljati Hormuškim tjesnacem, druge zemlje će nam plaćati za to

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će Sjedinjene Američke Države vjerojatno preuzeti kontrolu nad operacijama u Hormuškom tjesnacu te da očekuje da druge zemlje financijski nadoknade Washingtonu zaštitu tog strateški važnog plovnog puta.

"Mi ćemo ga čuvati. Bit ćemo plaćeni za njegovo čuvanje, mnogo novca. Želimo da nam se nadoknadi to što svoje ljude izlažemo opasnosti", rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

"Bit ćemo anđeo čuvar"

Optužio je Iran da je prekršio memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli 18. lipnja, piše Index.

"Imali smo dogovor. Oni ga uvijek prekrše. Mi ćemo ih vrlo snažno pogoditi. Vjerojatno ćemo upravljati tjesnacem", rekao je Trump.

"Bit ćemo anđeo čuvar. Trebali bismo biti plaćeni za to", dodao je predsjednik SAD-a.

Njegove izjave dolaze nakon nove snažne razmjene napada američkih i iranskih snaga. Iran je tijekom vikenda i danas raketama i dronovima gađao američke vojne objekte u više zaljevskih država, dok je američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne kapacitete te manja plovila.

Iran ponovno objavio da je zatvorio tjesnac

Iran je u subotu ponovno objavio da je zatvorio Hormuški tjesnac nakon, kako tvrdi, neovlaštenog prolaska jednog plovila. Teheran je zatim priopćio da će prolazak ostati obustavljen dok se ponovno ne uspostave "stabilnost i mir".

Iranska Revolucionarna garda poručila je da je redovitu plovidbu moguće ponovno uspostaviti jedino ako prestanu američke vojne intervencije u tjesnacu. Upozorila je i da bi nastavak američkog djelovanja mogao izazvati još veće poremećaje na svjetskom tržištu nafte i plina.

Sjedinjene Američke Države, s druge strane, tvrde da Iran ne kontrolira tjesnac te da su američke snage raspoređene kako bi osigurale slobodnu plovidbu. Američka vojska podupire prolazak brodova južnom rutom uz obalu Omana, ali podaci stranica za praćenje brodova pokazuju da je promet posljednjih dana vrlo slab.

Jedan od najvažnijih plovnih putova na svijetu

Hormuškim tjesnacem prije rata prolazila je približno petina svjetskih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina. Svaka prijetnja njegovu zatvaranju zato izravno utječe na cijene energenata i povećava strah od novog rasta globalne inflacije.

Iran pokušava uspostaviti vlastiti sustav upravljanja prometom i naplate prolaska kroz tjesnac, dok SAD inzistira na slobodi plovidbe i tvrdi da Teheran nema pravo jednostrano određivati tko njime smije prolaziti.

Trump je tijekom proteklog tjedna već izjavio da prekid vatre smatra završenim, iako nije potpuno isključio mogućnost nastavka pregovora.