Spomen-činom i duhovno-kulturnim sadržajima u Splitu je, ususret Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, zaključen 13. Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju. Ovu tradicionalnu manifestaciju u partnerstvu organiziraju Hrvatska udruga Benedikt i Muzej Domovinskog rata u Splitu, pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. Ovogodišnje izdanje imalo je osobitu povijesnu i emocionalnu težinu jer je bilo posvećeno obilježavanju 35. obljetnice stradanja Vukovara i Škabrnje 1991. godine.

Tijekom sedam dana bogatog i raznolikog programa, od ponedjeljka 9. do nedjelje 15. studenoga, kroz predstavljanja knjiga, glazbeno-scenske večeri, projekcije dokumentarnih filmova i svetu misu još je jednom potvrđena važnost očuvanja povijesne istine i prenošenja domoljubnih vrijednosti budućim naraštajima.

Molitvu odrješenja predvodio je don Mladen Parlov

Manifestacija je svečano otvorena u ponedjeljak, 9. studenoga, u prepunoj Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Svečanost je započela hrvatskom himnom u izvedbi Klape Pasika, nakon čega je minutom šutnje odana počast svim poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima, civilnim žrtvama Domovinskog rata te prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Molitvu odrješenja predvodio je don Mladen Parlov, duhovnik Hrvatske udruge Benedikt.

Uvodne pozdrave u ime organizatora uputili su Matej Gabrilo, ravnatelj Muzeja Domovinskog rata u Splitu i Radoslav Zaradić, predsjednik Hrvatske udruge Benedikt. Zaradić je naglasio kako udruga, nadahnuta benediktinskim geslom Ora et labora, ljubavlju prema domovini i kršćanskim vrijednostima, ustrajno čuva sjećanje na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Nazočnima su se obratili i zamjenik splitskoga gradonačelnika Ivo Bilić, ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić te predstavnik braniteljskih i stradalničkih udruga Mirko Ramljak. Manifestaciju je službeno proglasio otvorenom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, kao izaslanik predsjednika Vlade RH i predsjednika Hrvatskoga sabora, naglasivši kako sjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja mora ostati trajna obveza svakog naraštaja.

Središnji događaj otvorenja bilo je premijerno predstavljanje knjige „Nevidljivi suborac“ urednika Jure Ćorušića. Zbirka donosi 20 osobnih svjedočanstava hrvatskih branitelja o ratnim iskustvima, vjeri, snazi molitve te nošenju krunice, medalje i križa svetoga Benedikta na bojišnici. O knjizi su govorili don Mario Bobić, dr. sc. Andrijana Perković Paloš, koja je posebno istaknula važnost usmene povijesti, general Željko Glasnović, umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Mirko Čondić te autor Jure Ćorušić. Autor je naglasio kako junaštvo nije bezobzirna hrabrost, nego spremnost čovjeka da iz ljubavi prema bližnjemu i domovini stavi vlastiti život na raspolaganje.

Drugi i treći dan Tjedna sjećanja bili su posvećeni predstavljanjima knjiga u dvorani „Vinko Draganja“ Dominikanskog samostana u Splitu. U utorak, 10. studenoga, predstavljena je knjiga „Ratnici svjetla“ autora Nebojše Gunjevića, s podnaslovom „Ti si hodajuća povijest“. Knjiga donosi ratne i poratne sudbine hrvatskih branitelja sa zadarskog područja te sjećanja na njihove preminule suborce. Program je vodio Marijo Popović, a o knjizi su govorili dr. sc. Ivan Matijević, hrvatski branitelj i pokretač nastanka knjige Marin Milković te autor Nebojša Gunjević. Milković je okupljenim mladima poručio: „Mi smo vaši branitelji s imenom i prezimenom, od krvi i mesa, a vi ste sada naši branitelji“, dok je Gunjević naglasio važnost bilježenja svjedočanstava ljudi čija su djela pridonijela stvaranju slobodne Hrvatske.

U srijedu, 11. studenoga, održano je predstavljanje autobiografske knjige „U službi Hrvatske“ Marijana Šole (1913. – 1993.), rođenog u Prisoju pokraj Tomislavgrada. Knjigu su priredili izv. prof. dr. sc. Josip Dukić i Alma Tea Rugelj, a objavio ju je Centar „Don Frane Bulić“ Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. O rukopisu od približno 550 stranica, koji je na pisaćem stroju prepisala autorova kći Neda, govorili su Radoslav Zaradić, dr. sc. Ivo Uglešić i izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, uz nazočnost Šoline kćeri Nede i sina Domagoja. Predstavljen je Šolin životni put, od odlaska na rad u belgijske rudnike 1929., preko političkih i ratnih zbivanja Drugoga svjetskog rata, stradanja na Križnom putu i poslijeratnog skrivanja, do odlaska u emigraciju u Kanadu. Posebno je naglašena vrijednost osobnih memoara i privatnih arhiva za istraživanje hrvatske povijesti 20. stoljeća.

U četvrtak, 12. studenoga, u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa održana je tradicionalna učenička glazbeno-scenska večer „Hrvatska je riječ koju naučih od majke“, koja već devetu godinu zauzima posebno mjesto u programu Tjedna sjećanja. Ove godine pristigla su ukupno 82 literarna rada učenika iz 21 osnovne i srednje škole, najvećim dijelom s područja Splitsko-dalmatinske županije, uz posebno vrijedno sudjelovanje učenika Osnovne škole Antuna Bauera iz Vukovara, koji su poslali osam radova.

Program su otvorili članovi zbora Osnovne škole „Knez Trpimir“ iz Kaštel Gomilice izvedbom hrvatske himne i pjesme „Vukovar“, pod ravnanjem profesora Darija Cuculića. Kroz stihove, prozne zapise, dramske prikaze i likovne panoe, koje su pripremili učenici IV. gimnazije „Marko Marulić“ pod mentorstvom profesora Ive Uglešića i Nikole Milanovića te učenici OŠ Mejaši pod mentorstvom vjeroučiteljice Anamarije Marčić i knjižničarke Marine Mrđen, mladi su pokazali koliko im znače sjećanje na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja. Program su vodile Ema Musić i Zara Marasović, maturantice IV. gimnazije, pod mentorstvom profesorice Katarine Žanetić. Večer, ispunjena emocijama i dugotrajnim pljeskom, zaključena je zajedničkim pjevanjem pjesama „Zemlja dide mog“ i „Moja domovina“.

Održane su 6. Večeri dokumentarnog filma o Domovinskom ratu

U petak, 13., i subotu, 14. studenoga, održane su 6. Večeri dokumentarnog filma o Domovinskom ratu u organizaciji Muzeja Domovinskog rata u Splitu, u kinodvorani Cineplexx u City Centeru one Split. Tijekom dviju večeri prikazana su četiri dokumentarna filma: „Bila jednom Trusina“, o stradanju Hrvata u selu Trusina pokraj Konjica u travnju 1993., „Pamtimo vas – Kusonje 1991.“, o stradanju hrvatskih branitelja i policajaca u Kusonjama, „Magistrala ratnog zločina – Logor Negoslavci“, o zatočeništvu i stradanjima nakon pada Vukovara, te „Na prvoj crti – Zadar“, dokumentarni film Borne Marinića o obrani Zadra u listopadu 1991.

Posebno raduje činjenica da su kinodvorane tijekom obje filmske večeri bile ispunjene mladim gledateljima. Srednjoškolci, studenti i drugi mladi posjetitelji s velikim su zanimanjem pratili dokumentarna svjedočanstva, potvrđujući koliko film i autentična povijesna građa mogu pridonijeti razumijevanju Domovinskog rata među novim naraštajima.

Trinaesti Tjedan sjećanja zaključen je u nedjelju, 15. studenoga, svetom misom koju je predvodio don Mladen Parlov u župnoj crkvi sv. Mateja na Ravnim njivama u Splitu, za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje te civilne žrtve Vukovara, Škabrnje i Domovinskog rata.

Hrvatska udruga Benedikt i Muzej Domovinskog rata u Splitu zahvaljuju svim sudionicima, predavačima, izvođačima, učenicima, školama i mentorima, kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu na pokroviteljstvu i potpori u organizaciji manifestacije.

Ususret Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, organizatori pozivaju sve sugrađane, hrvatske branitelje, obitelji i mlade da se 17. i 18. studenoga pridruže tradicionalnom spomen-činu „I u mom gradu Vukovar svijetli“. Paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice u Splitu, u dostojanstvu, molitvi i tišini, odajmo počast svima koji su za slobodnu Hrvatsku položili svoje živote.