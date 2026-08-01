Don Damir Stojić otkrio zbog čega su mu najviše prijetili: 'Pisali su da će pronaći moju obitelj'

"Naći ćemo tvoju sestru i mamu pa ćemo napraviti takve stvari." Takve poruke dobivao je don Damir Stojić nakon što je prije nekoliko godina održao ciklus predavanja o pornografiji. Tema za koju nije očekivao da će izazvati takav bijes, ali zbog koje je, kako kaže, doživio najžešći otpor u 24 godine svećeništva.

O mladima koji odrastaju u svijetu ekrana, utjecaju društvenih mreža, usamljenosti, vjeri, javnim reakcijama na njegove stavove, ali i o prijetnjama koje su mu stizale nakon jednog od njegovih predavanja, don Damir Stojić razgovarao je u novoj epizodi podcasta Offline za net.hr.

Podcast Offline otvara teme koje oblikuju život mladih – od interneta i društvenih mreža do odnosa, vrijednosti, roditeljstva i izazova odrastanja u vremenu u kojem je gotovo sve dostupno jednim klikom.

Don Damir Stojić jedno je od onih imena koje u javnosti rijetko prolazi bez reakcija. Njegovi istupi često izazovu rasprave, no on kaže kako nikada nije imao namjeru biti kontroverzan.

"Moji stavovi su stavovi Katoličke Crkve. Crkva uči neke stvari koje su protiv struje. Kad naglasim neke stvari koje su, nažalost, prešućene, onda se obrve dižu", rekao je.

Dodaje kako se često događa da se jedna rečenica izdvoji iz cijelog konteksta.

"Ja nikad nisam nešto rekao što Crkva ne uči. Ja samo ponavljam ono što je u skladu s našom Crkvom."

Tema koja je izazvala najveći bijes – pornografija

Govoreći o reakcijama javnosti, don Damir Stojić kaže kako ga je najviše iznenadilo na što ljudi zapravo reagiraju.

Imao je, kaže, brojne cikluse predavanja o različitim vjerskim temama – o blaženstvima, deset Božjih zapovijedi, sakramentima – ali neke teme prošle su gotovo nezapaženo.

"Na većinu tema nije nitko reagirao. Imao sam ciklus o deset Božjih zapovijedi, nitko nije reagirao. Imao sam ciklus o sedam sakramenata, također nije bilo reakcija."

No, jedna tema bila je drugačija.

"Najveća reakcija koju sam ja ikad doživio bila je kada sam imao jedan ciklus o pornografiji. Ja nisam mogao vjerovati koliko je to bijes izazvalo."

Prije sedam ili osam godina održao je tri predavanja o toj temi. Kaže kako je očekivao raspravu, možda neslaganja, ali ne i ono što je uslijedilo.

"Ja sam tada dobio takve prijetnje. To je strašno. Nisam bio svjestan da sam dotaknuo jedan takav prostor, jednu takvu podzemnu supkulturu."

Poruke su, ispričao je, dolazile putem društvenih mreža, piše net.hr.

"Stizale su u komentarima, preko Messengera i preko poruka na Facebooku. Bilo je gnusnih uvreda, spominjanja ljudi koji su meni bliski."

Neke od poruka posebno su ga šokirale.

"Pisali su mi: 'Napravit ćemo film i s tvojom sestrom'. Ja nemam sestru, ali oni valjda misle da imam sestru. 'Naći ćemo tvoju sestru i mamu pa ćemo napraviti takve stvari.' To je bilo jezivo."

Zbog svega toga prijetnje je prijavio policiji.

"Tri puta sam prijavio policiji, ali od toga nije bilo ništa. To su ljudi iza nekih pseudoimena. Tko zna gdje su serveri, tko zna odakle su."

Kaže kako ga je posebno iznenadilo što je upravo ta tema izazvala snažniju reakciju od drugih moralnih pitanja.

"Za pobačaj nije bilo toliko reakcija. Nije bilo toliko ni za kontracepciju, umjetnu oplodnju. Ali ovo s pornografijom bilo je strašno. To je bio najžešći otpor koji sam doživio."

Smatra da reakcije možda govore i o raširenosti samog problema.

"Ja sam mislio da koliko-toliko imamo neki društveni konsenzus da to nije dobro. Ali očito je to puno dublji problem."

'Danas je sve snimljeno i sve se može izvući iz konteksta'

Don Damir Stojić kaže kako je javni prostor danas puno zahtjevniji nego prije.

"Živimo u generaciji gdje je sve snimljeno. Ovo je najviše snimana generacija ikad."

Prisjetio se vremena kada nije bilo mobitela i društvenih mreža.

"Ja sam rekao Bogu hvala što osamdesetih godina nismo imali mobitele. Tko zna što bi sve isplivalo."

Ipak, kaže kako ne povlači svoje riječi.

"Što se tiče sadržaja, nikad nisam morao požaliti za nešto što sam rekao. Možda način. Nekad u afektu nešto kažeš pa bi mogao drugačije formulirati, ali ja stojim iza svojih izjava."

Od Kanade do Hrvatske – život između različitih svjetova

Iza javne osobe koja često izaziva reakcije postoji i životna priča obilježena različitim kulturama. Don Damir Stojić dio života proveo je u Kanadi, zemlji u kojoj je odrastao i koja je ostala važan dio njegova identiteta.

U razgovoru je govorio i o iskustvima susreta s ljudima iz različitih sredina, a posljednjih godina ponovno se našao u Kanadi i kroz događaje povezane s hrvatskom reprezentacijom i Svjetskim prvenstvom.

Atmosfera među hrvatskim navijačima i zajedništvo koje sport stvara, kaže, podsjećaju na ono što često govori mladima – čovjek nije stvoren da bude sam.

"Ja mislim da je čovjek stvoren za zajedništvo. To je lijek za puno stvari."

Don Damir Stojić vjeruje da je bio prvi Hrvat na Facebooku

Jedna od glavnih tema podcasta Offline bila je generacija koja odrasta uz ekrane. U šali kaže kako vjeruje da je prvi Hrvat koji je otvorio na Facebooku, jer ga je otvorio dok je bio u Americi dok se to u Hrvatskoj još nije toliko niti koristilo. Kad su u pitanju društvene mreže don Stojić priznaje da on čak ništa ne objavljuje, već za to ima posebnu osobu. „Čak ne želim to naučiti. Ja jednostavno vidim vrijednost. Ali ne želim ući u to. Ja ne želim biti onaj koji visi stalno na tome, tako da imam osobu koja mi to radi, a ja dajem sadržaj. Bože oprosti, ja ne znam bi li ja znao nešto objaviti.“

Istaknuo je i da ponekad voli dizati tenzije. "Ja volim, malo to raditi, malo volim dizati tenzije, jer se stvari pokažu kako jesu. Ja nemam ništa protiv toga, Ja se ne bojim toga i bilo je baš žestokih napada i udara medijski. Dovoljno guglati. Iako najbolje je ne guglati moje ime, ali, meni to ne smeta. Ja sam odustao od tog dijaloga zato što se ljudi kriju iza lažnih imena".

Don Damir smatra da društvene mreže imaju svoje prednosti, ali upozorava na posljedice pretjeranog povlačenja u virtualni svijet.

"Ja vidim dijagnozu otuđenosti i usamljenosti zbog tih tableta i društvenih mreža. A lijek je vraćanje natrag u realni život."

Smatra da mladi trebaju pronaći zajednicu – kroz vjeru, sport, glazbu ili bilo koji drugi oblik povezivanja.

"To može biti šport, može biti glazba, može biti bilo što. Ja vidim jedan veliki lijek u tome."

O svećeničkom pozivu

Dio razgovora bio je posvećen i tome kako je izgledao njegov život prije i kako se odlučio za svećenički poziv. A na pitanje je li ikad posumnjao u svoju odluku ili razmišljao kako bi mu život izgledao izvan crkve – poručio je – nikada ne!

"Jednom sam sanjao da sam se vjenčao. Probudio sam se i trebalo mi je minutu da shvatim što se dogodilo. Pomislio sam – Bože dragi, što sam to napravio", objašnjava don Stojić i zaključuje kako brak nije loš, već da je brak svetinja, ali da on za to nije pozvan. Otkrio je i što je govorio studentima kad je najbolje stupiti u brak: "Ja potičem ljude. I dok sam bio studenski kapelan, to je bilo dosta kontroverzno, posebno među roditeljima. Ja sam njima govorio četvrta godina studija je brak. Znači prva godina snimiš situaciju, druga godina prohodaš. Treća godina zaruke i četvrta godina brak. Peta godina rezervirana je za diplomu". Na kraju je otkrio kako je imao barem 70-ak takvih vjenčanja. I da je većina ostala u braku.

Poruka mladima: 'Ugasite mobitele i izađite među ljude'

Na kraju razgovora don Damir Stojić poslao je poruku mladima koji se danas često osjećaju izgubljeno.

"Isus je rekao: 'Bacite mreže i slijedite mene'. Dakle, bacite društvene mreže i slijedite Boga."

A njegova poruka za ljeto i vrijeme odmora je jednostavna: "Ugasite mobitele, izađite među ljude. Ljeto je. Upoznajte nekoga. Tko zna, možda se ljubav dogodi."

Cijeli razgovor s don Damirom Stojićem pogledajte u novoj epizodi podcasta Offline na net.hr.