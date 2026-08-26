Don Damir Stojić o brutalnom ubojstvu cijele obitelji: "Nalogodavci još nisu privedeni pravdi"

Svećenik don Damir Stojić na društvenim se mrežama osvrnuo na obljetnicu ubojstva Stjepana Ševe, njegove supruge Tatjane i njihove devetogodišnje kćeri Rosemarie, koji su ubijeni u Italiji 24. kolovoza 1972. godine.

Stojić je u objavi iznio teške optužbe na račun tadašnje jugoslavenske tajne službe te ustvrdio kako odgovorni za taj zločin ni nakon više od pola stoljeća nisu privedeni pravdi.

"Izvršitelj i nalogodavci još nisu privedeni pravdi"

"Prije 54 godine, 24. kolovoza 1972., u Italiji jugoslavenska UDBA zvjerski je likvidirala Stjepana Ševu, njegovu ženu Tatjanu i devetogodišnju kćer Rosemarie. Izvršitelj ubojstava i nalogodavci još nisu privedeni pravdi", napisao je Stojić. U nastavku objave ustvrdio je kako taj slučaj, prema njegovu mišljenju, govori o karakteru tadašnje jugoslavenske države, nazvavši je "zločinačkom i terorističkom državom".

Uputio i tešku poruku današnjem društvu

Stojić je potom iznio i svoje viđenje odnosa današnjeg hrvatskog društva prema nerazriješenim zločinima iz razdoblja Jugoslavije. Spomenuo je moguće političke i obiteljske poveznice s nekadašnjim strukturama, kao i udruge za ljudska prava te antifašističke organizacije, pritom ne navodeći konkretna imena niti dokaze za takve tvrdnje. "Strašno bi bilo kad bi današnji nasljednici KP Hrvatske, sinovi i unuci nalogodavaca, među kojima su možda i visokopozicionirani političari u RH, razne udruge za ljudska prava i tzv. antifašisti štitili nalogodavce ovog zločina", poručio je.

Objavu završio citatom iz Biblije

Na kraju se Stojić pozvao na kršćansku vjeru i Božju pravdu, citirajući Poslanicu Rimljanima. "Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin", zaključio je Stojić citatom iz Poslanice Rimljanima.