Domovinski pokret na izborima za splitske kotareve: Iskustvo, dostupnost i konkretni projekti za građane

Predstojeći izbori za vijeća splitskih gradskih kotareva ponovno u središte pozornosti stavljaju svakodnevne potrebe građana – od uređenja prometnica, parkirališta i igrališta do komunalnog reda, pristupačnosti i neposrednije komunikacije sa stanovnicima. Domovinski pokret na ove izbore izlazi s još većim brojem lista nego prije četiri godine, oslanjajući se, kako ističu u stranci, na rezultate vijećnika iz dosadašnjeg mandata.

U nedjelju će birači u Splitu odlučivati o sastavu vijeća gradskih kotareva – razini lokalne samouprave koja je građanima često najbliža i izravno povezana s kvalitetom života u njihovim ulicama i naseljima. Split je administrativno podijeljen na 27 gradskih kotareva, a Domovinski pokret u Splitu na izbore izlazi u koaliciji s Hrvatskom demokratskom zajednicom. U Splitu izlaze u svim kotarevima.

Prema informacijama iz stranke, na splitskim listama nalazi se velik broj njihovih uglednih kandidata, čime žele dodatno ojačati prisutnost u mjesnoj samoupravi te još snažnije pridonijeti kvaliteti života svih stanovnika. Prije četiri godine stranka je u Splitu sudjelovala na izborima u 21 kotaru, tada u širem koalicijskom savezu, dok sada njezini kandidati izlaze u sva 34 splitska kotara i mjesna odbora – podatak koji, kažu u stranci, najbolje govori o rastu njihove prisutnosti u lokalnoj zajednici.

Dosadašnji rad kao temelj novog izbornog nastupa

Iz Domovinskog pokreta posebno ističu rad svojih vijećnika u proteklom mandatu, među kojima izdvajaju predstavnike Ravnih njiva, Varoša i Bačvica, jer su u tim kotarevima članovi DP-a obnašali vodeće dužnosti i bili izravno na vlasti.

Na Ravnim njivama u prethodnom su sazivu osvojena četiri mandata. Kao jedan od važnijih rezultata navode aktivnosti vezane uz uređenje igrališta i komunalne infrastrukture, a kao najveći uspjeh navode otvaranje garaže – projekt koji će ublažiti dugogodišnji problem nedostatka parkirališnih mjesta u kotaru. Posebno ističu angažman Josipe Barić, koja se ponovno kandidira, kao i suradnju svih vijećnika DP-a sa stanovnicima na rješavanju komunalnih pitanja. Uz Josipu, među kandidatima DP-a na Ravnim njivama još su Matijas Barić i Josip Mihojević.

Iz stranke poručuju kako očekuju da će birači prepoznati dosadašnji rad, dostupnost vijećnika i njihovo zalaganje za konkretne projekte u kotaru te realizaciju najvećeg projekta – izgradnje garaže.

Na Bolu ističu angažman vijećnika Andrije Šakića, koji je u proteklom mandatu obnašao dužnost dopredsjednika kotara i djelovao iz oporbenih redova. Uz njega se na listi nalaze Daniel Dimlić i Marko Žaja, koji će, navode, nastaviti otvarati pitanja važna za svakodnevni život stanovnika Bola, s naglaskom na revitalizaciju športskih terena.

U Varošu se posebno izdvaja uspješan rad Dinka Damjanića, dosadašnjeg dopredsjednika vijeća kotara. Iz stranke ocjenjuju kako su tijekom četverogodišnjeg mandata ostvareni brojni manji i veći komunalni zahvati, unatoč ograničenim sredstvima kojima kotarska vijeća raspolažu, te da su pokrenuti veliki projekti u suradnji s Gradom.

Blatine, Split 3, Mertojak, Meje i Lokve među važnim kotarevima

Posebnu pozornost uoči izbora privlače Blatine, gdje je Marin Sičić već postao član kotarskog vijeća jer je lijeva koalicijska lista pala pa je ostala samo lista HDZ-a i DP-a. Iz Domovinskog pokreta ističu kako im je taj kotar osobito važan i na simboličkoj razini, nakon političkih okolnosti koje su obilježile prethodno razdoblje.

Na području Splita 3 kandidat je Andrija Lipanović, predsjednik županijskog odbora za osobe s invaliditetom. U stranci posebno naglašavaju njegov dosadašnji angažman na poboljšanju pristupačnosti javnih prostora osobama koje se kreću u invalidskim kolicima, ne samo u Splitu nego i na području cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Na Mertojaku kandidaturu predvodi Zlatko Vranješ, dok je na Mejama kandidat Marko Klarić, kojega predstavljaju kao vrijednog i aktivnog člana zajednice s iskustvom rada u proteklom mandatu. Na Lokvama je kandidatkinja gradska vijećnica Ana Gulić, od koje u stranci očekuju dobar izborni rezultat, nastavak rada na pitanjima važnima stanovnicima toga kotara i još kvalitetniju komunikaciju s Gradom.

Kandidati u svim dijelovima grada

Domovinski pokret svoje kandidate ima u svim splitskim kotarevima. U Lovretu je među istaknutim kandidatima Alen Ćurin, na Trsteniku Luka Franić, a na Kmanu Robert Matijaca.

Među kandidatima koji su se kandidirali i na prošlim izborima treba spomenuti Antu Pauka na Sućidru, Hrvoja Strižića na Visokoj, Branimira Jukića na Bačvicama i Žanu Perišić u Špinutu, dok su među kandidatima koji prvi put izlaze na izbore Mate Mioč na Žnjanu, Stipe Pejković na Mejašima i Stipe Jurčević na Sirobuji.

Kandidate imaju i na Gripama, Lučac-Manušu, Pujankama, Kocunaru, Plokitama, Šinama, Neslanovcu te u svim ostalim kotarevima i mjesnim odborima.

Fokus na svakodnevne probleme građana

U Domovinskom pokretu naglašavaju kako mjesne izbore prvenstveno vide kao priliku da se svakodnevni problemi građana brže i učinkovitije prenesu gradskoj upravi. Kao prioritete navode poboljšanje komunalne infrastrukture, uređenje prometnica i parkirališta, rješavanje problema prometa i parkiranja u suradnji s policijom i Gradom, održavanje javnih i zelenih površina, obnovu sportskih i dječjih igrališta te bolju pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Jednako važnima smatraju redovitu komunikaciju vijećnika sa stanovnicima, dostupnost izabranih predstavnika i suradnju bez obzira na političke razlike. Iz stranke podsjećaju kako se veliki projekti financiraju iz gradskog proračuna, ali da vijeća kotareva i mjesnih odbora mogu imati važnu ulogu u prepoznavanju problema, određivanju prioriteta i ustrajnom zagovaranju rješenja.

Predstavnici Domovinskog pokreta stoga pozivaju građane Splita da u nedjelju iskoriste svoje biračko pravo, upoznaju kandidate i programe te sudjeluju u izboru ljudi koji će ih predstavljati u njihovim neposrednim životnim sredinama. Poručuju kako od birača ponovno traže povjerenje na temelju dosadašnjeg rada te ističu da će im, dobiju li potporu građana, prioritet ostati suradnja sa stanovnicima i podizanje kvalitete života u svim splitskim naseljima.