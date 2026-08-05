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Domoljublje na valovima: Omišanin Dan pobjede obilježio jureći morem s hrvatskom zastavom

Dok su se diljem zemlje vijorile zastave i slavila 30. obljetnica Oluje, nesvakidašnji prizor na moru privukao je pozornost kupača i turista koji su ga ispratili pljeskom

Dok su se diljem Hrvatske na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja vijorile zastave, palile baklje i odjekivale domoljubne pjesme, jedan je Omišanin praznik odlučio obilježiti na nešto drukčiji način – na moru.

Naime, u Omišu je snimljen kako upravlja jet-skijem, ponosno noseći hrvatsku zastavu. Nesvakidašnji prizor privukao je pozornost brojnih kupača i turista na plaži, koji su njegovu gestu popratili pljeskom.

Pogledajte ove prizore iz Omiša.

omis jet ski zastava 1
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