Domoljublje na valovima: Omišanin Dan pobjede obilježio jureći morem s hrvatskom zastavom

Dok su se diljem Hrvatske na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja vijorile zastave, palile baklje i odjekivale domoljubne pjesme, jedan je Omišanin praznik odlučio obilježiti na nešto drukčiji način – na moru.

Naime, u Omišu je snimljen kako upravlja jet-skijem, ponosno noseći hrvatsku zastavu. Nesvakidašnji prizor privukao je pozornost brojnih kupača i turista na plaži, koji su njegovu gestu popratili pljeskom.

Pogledajte ove prizore iz Omiša.