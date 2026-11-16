DOMiNO-ov amandman prihvaćen u Splitsko-dalmatinskoj županiji: 50.000 eura za izgradnju stadiona "12 hrvatskih redarstvenika" u Vukovaru!

Na prijedlog županijskog vijećnika stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Ante Loze, Splitsko-dalmatinska županija prihvatila je amandman na rebalans proračuna kojim se osigurava 50.000 eura za potporu izgradnji stadiona ''12 hrvatskih redarstvenika'' u Vukovaru. Time se Splitsko-dalmatinska županija pridružila ostalim hrvatskim županijama koje financijski sudjeluju u realizaciji ovog projekta, potvrđujući zajedništvo i solidarnost hrvatskih krajeva s gradom Vukovarom.

Amandman je podnesen na inicijativu županijske organizacije DOMiNO-a, po uzoru na druge hrvatske županije koje su već osigurale sredstva za izgradnju stadiona. Riječ je o projektu koji, osim izgradnje moderne sportske infrastrukture, ima i snažnu povijesnu i simboličku vrijednost jer će stadion nositi ime dvanaestorice hrvatskih redarstvenika ubijenih 2. svibnja 1991. godine u Borovu Selu.

Županijski vijećnik Ante Lozo naglasio je kako cilj amandmana nije izdvajanje Splitsko-dalmatinske županije, nego njezino uključivanje u zajedničku inicijativu kojom hrvatske županije, gradovi i općine pružaju potporu razvoju Vukovara.

''Brojne hrvatske županije već su prepoznale važnost ovog projekta i odlučile sudjelovati u njegovu financiranju. Smatrali smo da je važno da im se pridruži i Splitsko-dalmatinska županija te da svojim doprinosom pokažemo kako Vukovar i danas povezuje cijelu Hrvatsku. Ovdje nije riječ samo o izgradnji nogometnog stadiona, nego o projektu koji istodobno čuva uspomenu na dvanaestoricu hrvatskih redarstvenika i stvara nove mogućnosti za razvoj sporta i života u Vukovaru. Drago mi je što je naš prijedlog prihvaćen i što smo se pridružili ovoj vrijednoj inicijativi'', istaknuo je Lozo.

Potpora izgradnji stadiona u Vukovaru istodobno je pokrenuta i na razini Grada Splita. Gradski vijećnik DOMiNO-a Aris Zlodre na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. studenoga uputio je gradonačelniku Tomislavu Šuti prijedlog da se i Grad Split financijski uključi u realizaciju projekta. Zlodre je pritom podsjetio na žrtvu hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata, kao i na posebno prijateljstvo koje povezuje Split i Vukovar.

''Mi Dalmatinci uvijek smo bili spremni pomoći prijatelju, kako u ratu, tako i sada. Sada je pomoć ponovno potrebna jer se u Vukovaru planira izgradnja stadiona koji bi pomogao u revitalizaciji cijelog kraja. Taj stadion zvao bi se stadion '12 hrvatskih redarstvenika'. Stoga vas molim da razmislite o prijedlogu pomoći Grada Splita Gradu Vukovaru jer Split je, ne zaboravimo, prvi pomogao i obnovu Vukovarskog vodotornja'', poručio je Zlodre.

Gradonačelnik Tomislav Šuta pozdravio je inicijativu te izrazio spremnost da se u gradskom proračunu za 2027. godinu predvide sredstva za potporu izgradnji stadiona.

''Pozdravljam vašu inicijativu. Volio bih da dio sredstava bude predviđen u proračunu za 2027. godinu. Taj ćemo iznos definirati u skladu s našim mogućnostima jer nemam ništa protiv, ali moramo voditi računa i o našem financijskom stanj'', odgovorio je Šuta.

Zlodre je izrazio zadovoljstvo odgovorom gradonačelnika te najavio nastavak razgovora o ovoj inicijativi tijekom njihova susreta u Vukovaru 18. studenoga, u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Iz DOMiNO-a ističu kako prihvaćanje amandmana u Splitsko-dalmatinskoj županiji i pozitivna reakcija splitskog gradonačelnika na inicijativu gradskog vijećnika predstavljaju konkretne korake prema uključivanju Dalmacije u zajednički projekt potpore Vukovaru.

Naglašavaju kako je osobito važno da ovakve inicijative nadilaze stranačke i regionalne podjele te okupljaju hrvatske županije, gradove i općine oko zajedničkog cilja. Izgradnja stadiona ''12 hrvatskih redarstvenika'' nije samo ulaganje u sportsku infrastrukturu, nego i trajni doprinos očuvanju uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja te stvaranju novih sadržaja za mlade i buduće generacije Vukovaraca.

''Vukovar je simbol zajedništva hrvatskog naroda, a upravo je zajedništvo ono što ovaj projekt čini posebno vrijednim. Ponosni smo što smo svojim amandmanom omogućili da Splitsko-dalmatinska županija pridonese njegovoj realizaciji, zajedno s ostalim hrvatskim županijama koje su već iskazale potporu. Vjerujemo da će i Grad Split pronaći mogućnost da se pridruži ovoj inicijativi'', zaključio je Lozo.