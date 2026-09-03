DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti zajedno izlaze na izbore za splitske gradske kotare!

Stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Hrvatska stranka prava (HSP) i Hrvatski suverenisti potpisale su sporazum o predizbornoj i poslijeizbornoj suradnji uoči izbora za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora Grada Splita, koji će se održati 27. rujna ove godine.

Sporazum je u ime DOMiNO-a potpisao Ante Lozo, predsjednik županijske podružnice DOMiNO-a Splitsko-dalmatinske županije, dok su ga u ime koalicijskih partnera potpisali Mario Popović za Hrvatsku stranku prava i Ivan Šustić za Hrvatske suvereniste.

Zajednički izlazak na splitske kotarske izbore nastavak je suradnje započete na nacionalnoj razini kroz političku platformu radnog naziva' 'Vukovarska koalicija''. Suradnja stranaka okupljenih oko zajedničkih političkih i programskih vrijednosti sada se prenosi i na lokalnu razinu, a izbori za splitske gradske kotare bit će prvi konkretan test njihova zajedničkog djelovanja.

DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti na izbore izlaze zajedno s ciljem da dosadašnju političku suradnju pretoče u konkretan rad na razini koja je građanima najbliža. Sporazumom je, osim zajedničkog nastupa i vođenja izborne kampanje, dogovorena i poslijeizborna suradnja usmjerena na poboljšanje infrastrukture i životnih uvjeta stanovnika splitskih gradskih kotara.

Zajedničke liste DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista nastupit će u gradskim kotarima Bačvice, Kman, Mejaši, Pujanke, Split 3, Trstenik, Visoka i Žnjan.

''Ovim sporazumom suradnju koju smo započeli na nacionalnoj razini spuštamo među ljude i u njihove kvartove. Upravo su kotarski izbori u Splitu prvi konkretan test našeg zajedničkog djelovanja. Ne okupljamo se radi samog izlaska na izbore ni radi podjele funkcija, nego zato što vjerujemo da zajedno možemo ponuditi kvalitetne ljude koji poznaju svoje kvartove i probleme svojih susjeda. Želimo pokazati da politička suradnja ima smisla samo ako na kraju donosi konkretan rezultat građanima“, poručio je Lozo te zaključio:

''Potpisani sporazum nije zamišljen kao jednokratan izborni dogovor, nego kao nastavak izgradnje suradnje stranaka koje su zajedničko djelovanje započele na nacionalnoj razini. Cilj je povezati organizacije i ljude na terenu te kroz konkretan rad pokazati da zajednički politički nastup može ponuditi ozbiljnu alternativu i na lokalnoj razini.''