Dominik Livaković otputovao u Barcelonu na potpis, s njim krenula i poznata menadžerska ekipa

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković otputovao je u Barcelonu, gdje bi trebao odraditi završne formalnosti i potpisati ugovor s katalonskim velikanom.

U Barcelonu je krenuo u pratnji poznatog nogometnog menadžera Andyja Bare, Saše Mačeka i Roberta Krajine, a njihov odlazak fotografirao je PIXSELL-ov fotograf Sanjin Strukić.

Priča o Barceloni traje već danima

Livaković se posljednjih dana intenzivno povezuje s Barcelonom, koja ga vidi kao dio svojih vratarskih planova. Spominjala se i mogućnost posudbe, uključujući povratak u Dinamo, no sada je hrvatski vratar stigao u Kataloniju kako bi posao priveo kraju.

Transfer u Barcelonu bio bi jedan od najvećih poteza u karijeri 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, koji je europsko ime izgradio u Dinamu, hrvatskoj reprezentaciji i Fenerbahçeu.