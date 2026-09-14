Domine žestoko uzvratile nakon napada na feminizam: "Žena koja je pretučena ne treba predavanje o Sovjetskoj Rusiji"

Nakon što se na sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije govorilo o feminizmu kao "zloj i luđačkoj ideologiji", uz povezivanje feminizma, pobačaja, komunizma i Sovjetske Rusije, reagirala je Udruga Domine.

Iz Udruge su poručili kako takve izjave ne smatraju ozbiljnom političkom raspravom, već "etiketiranjem, demoniziranjem i stvaranjem neprijatelja", a političare koji na taj način govore o feminizmu pozvali su da pogledaju što feminističke organizacije rade u stvarnom životu.

"Više od 800 sati pomoći ženama nije zla ideologija"

Domine su pritom iznijele podatak da su samo tijekom prošle godine ženama žrtvama nasilja pružile više od 800 sati savjetovanja i podrške. "To su stotine sati razgovora sa ženama koje su preživjele nasilje, žive u strahu, ekonomski su iscrpljene i kojima je potrebna konkretna pomoć", poručili su iz Udruge.

Podsjetili su i da feminističke organizacije u Hrvatskoj surađuju s Caritasovim skloništima za žene i djecu žrtve nasilja. "Zar je pomoć feministkinja ženama žrtvama nasilja 'zla ideologija'? Je li suradnja feminističkih organizacija i Caritasa u zaštiti žena možda dio 'sovjetskog nasljeđa'?", upitali su.

"Žena koja bježi od nasilnika ne treba političke etikete"

Iz Domina smatraju kako bi prije političkih kvalifikacija o feminizmu trebalo pogledati probleme s kojima se žene svakodnevno susreću.

"Žena koja je pretučena ne treba predavanje o 'Sovjetskoj Rusiji'. Žena koja bježi od nasilnog partnera ne treba političke etikete ni ideološke konstrukcije. Treba sigurnost. Treba podršku. Treba pravnu i psihološku pomoć. I treba da joj netko vjeruje", navode.

Naglašavaju kako upravo takvu pomoć feminističke organizacije pružaju svakoga dana. Domine su podsjetile i na doprinos feminističkog pokreta ostvarivanju prava žena, među kojima navode pravo na obrazovanje i plaćeni rad, nasljeđivanje imovine, raspolaganje vlastitom plaćom, političko sudjelovanje, reproduktivna prava, socijalna prava te zaštitu od diskriminacije i nasilja.

Prozvali političare koji se pozivaju na kršćanske vrijednosti

Posebno su se osvrnuli na činjenicu da ovakve poruke dolaze od političara koji se pozivaju na kršćanske vrijednosti. "Stvarati neprijatelja od onih koji pomažu ženama u nevolji, etiketirati ih i stvarati neprijateljsko ozračje prema njima nije kršćanska vrijednost. Pomoći ženi u nevolji jest. Feministkinje to rade svaki dan", poručile su Domine.

Na kraju su postavile pitanje kada će, kako navode, prestati "neutemeljeno političko lupanje u Županijskoj skupštini, toliko udaljeno od činjenica i stvarnog života žena". "Više od 800 sati savjetovanja i podrške ženama u jednoj godini samo u Dominama nije 'zla ideologija'. To je konkretan rad. Suradnja s Caritasovim skloništem nije 'zla ideologija'. Vjerovati ženi koja je preživjela nasilje nije 'zla ideologija'. Pomoći joj da bude sigurna nije 'zla ideologija'", zaključile su iz Udruge Domine.