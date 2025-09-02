DOMINACIJA HRVATSKE NA EUROPSKOM PRVENSTVU Pikadisti briljirali u Sloveniji: Krčmar i Letica do zlata

U slovenskom Podčetrteku je i ove godine održano EDF Europsko prvenstvo u elektroničkom pikadu.
Prvenstvo je počelo 21.08. sa neslužbenim disciplinama High score ( 5.mjesto Danijel Ožbolt ) i Low score (2.mjesto Tomislav Rosandić) . Warm up turnir je osvojio naš Boris Krčmar u muškoj konkurenciji.
Drugi dan i dvostruko slavlje hrvatskih pikadista u službenim disciplinama Cricket - Boris Krčmar kod muškaraca i Marina Letica kod žena. Još je Tomislav Rosandić dodao broncu kod muškaraca.
U neslužbenim disciplinama Josipa Brzić bilježi 3. mjesto u High score-u kod žena a Mario Čegir 5. kod muškaraca.
Subota je na EDF uvijek rezervirana za disciplinu Triple mix , a u toj disciplini su izvrsno 2.mjesto ostvarili Nađa Serdarević, Pero Ljubić i Ivica Cavrić a treći su bili Josipa Brzić , Romeo Grbavac i Danijel Kužić.
Na otvorenom turniru 501do kod žena u najboljih 10 se plasirala Melita Bubić (9.) a kod muškaraca je na visoko 3.mjesto doletio Toni Samaržija u disciplini Split score.
Nedjeljom se od službenih disciplina uvijek igraju parovi. Prvaci Europe su postali Boris Krčmar i Dean Biškupić a visoko 7. mjesto su podijelile hrvatske kombinacije Tomislav Rosandić/Danijel Ožbolt i Romeo Grbavac/Danijel Kužić.
U ženskoj konkurenciji par Josipa Brzić/Marina Letica su uzele brončano 3.mjesto.
Na openima je Ante Ponoš bio 3. a Noa Kukovec 9. na openu U18. Kombinacija cura Marijana Puček/Anita Gelo su bile treće a Melita Bubić/Natalija Šimac pete na openu parova dama dok su na open Mix parova Gabrijela Bagat i Stipe Modrić zauzeli 7.mjesto.
U ponedjeljak je službena disciplina bila mix parovi , tu su Danijel Ožbolt i Milena Tvrdirijeka stigli do 4. a Josipa Brzić i Danijel Kužić do 7.mjesta.
Na openu Single men je Neven Rešetar zauzeo 7.mjesto a opene Shangai su osvojili Gabrijela Bagat u ženskoj a Romeo Grbavac u muškoj konkurenciji a Ivan Močić je bio 5.
Utorak donosi elitnu pojedinačnu disciplinu 501 d.o.
I opet je veliki Boris Krčmar protutnjao prvenstvom. Medalju je zaslužio i Romeo Grbavac s 3.mjestom dok je Marina Letica izdominirala ženskim turnirom iste discipline.
Kod juniora U15 Noa Kukovec je uzeo 3.mjesto, Ante Ponoš 5. a Luka Prekrit 9.mjesto.
U srijedu ujutro su počela i ekipna natjecanja te reprezentacije.
I muška i ženska reprezentacija su bez problema zauzele 1.mjsto u grupnoj fazi te čekale protivnike u nokaut fazi. Na eurocupu level Pro Gladiator Split također dominantno kroz skupine. Isto vrijedi i za ženske ekipe Madame Solin i Gladiator-ice te U18 ekipe Gladiator Junge i Gladiator Next Generation. U Eurocupu u level A su se plasirali Feniks iz Kumrovca te Gladiator Aspalathos a u level B Gladiator Spalato.
Navečer se održavala službena završnica klasičnog pikada. Tu smo imali čak 3 predstavnika. Boris Krčmar je s pobjedom u toj disciplini napravio nešto što nitko nikad nije : osvojio je sve discipline koje je odigrao na europskom prvenstvu. Treći kao i na softu je bio Romeo Grbavac a odlično 9.mjesto je zauzeo Karlo Lopatić koji je 2 večeri prije imao jako jako teške kvalifikacije.
Na openima je Darko Vrbičić bio 5.a kod žena je Marina Letica bila 1. , Marijana Puček 2., Sandra Ivić 3. , a Jasminka Adamić Mrnjec 7.
.
Zadnji dan europskog je uvijek rezerviran za završnice ekipnih natjecanja.
Tu su opet naše reprezentacije i naše ekipe u eurocupovima izdominirali ukupnu konkurenciju. Krenimo redom:
EUROCUP U18
1.mjesto
GLADIATOR NEXT GENERATION:
Tin Torbica,
Noa Kukovec,
Bruno Berc,
Rok Bašič,
Luca De Lisi
2 . mjesto
GLADIATOR JUNGE:
Florian Messner,
Adrian Eckert,
Leon Soinegg,
Diego De Lisi,
Davide De Lisi,
Martin Brindzko
EUROCUP WOMEN:
2.mjesto:
GLADIATOR-ICE:
Mojca Mužić,
Mojca Škafar,
Vanja Barjaktarović,
Jasna Bužančić,
Nina Zrim,
Dea Škafar,
Tea Bojović
5.mjesto
MADAME SOLIN:
Melita Bubić
Nađa Serdarević
Milena Tvrdorijeka
Breda Novak
Serena Feregutti
EUROCUP LEVEL B:
1.mjesto:
GLADIATOR SPALATO:
Emir Ždralović
Nenad Petrović
Igor Perak
Markus Falzberger
Rastislav Pfeiffer
Frederik Lazor
Karlo Lopatić
Luka Kontak
Luka Matković
Dino Malkoč
EUROCUP LEVEL A:
5.mjesto:
BACCARA BLAŽEVDOL
9.mjesto
PK FENIKS
GLADIATOR ASPALATHOS
EUROCUP LEVEL PRO:
2.Mjesto:
GLADIATOR SPLIT:
Tomislav Rosandić
Patrik Gosnak
Dragan Simić
Christian Kallinger
Vladimir Godinović
NATIONS CUP WOMEN:
1.Mjesto
HRVATSKA:
Tanja Perić
Anita Gelo
Marina Letica
Ivona Krusha
Marijana Puček
Sandra Ivić
Jasminka Adamić Mrnjec
NATIONS CUP MEN:
1.mjesto
HRVATSKA
Ivica Cavrić
Dean Biškupić
Mario Čegir
Neven Rešetar
Matej Močinić
Romeo Grbavac
Željko Grubišić