DOMINACIJA HRVATSKE NA EUROPSKOM PRVENSTVU Pikadisti briljirali u Sloveniji: Krčmar i Letica do zlata

U slovenskom Podčetrteku je i ove godine održano EDF Europsko prvenstvo u elektroničkom pikadu.

Prvenstvo je počelo 21.08. sa neslužbenim disciplinama High score ( 5.mjesto Danijel Ožbolt ) i Low score (2.mjesto Tomislav Rosandić) . Warm up turnir je osvojio naš Boris Krčmar u muškoj konkurenciji.

Drugi dan i dvostruko slavlje hrvatskih pikadista u službenim disciplinama Cricket - Boris Krčmar kod muškaraca i Marina Letica kod žena. Još je Tomislav Rosandić dodao broncu kod muškaraca.

U neslužbenim disciplinama Josipa Brzić bilježi 3. mjesto u High score-u kod žena a Mario Čegir 5. kod muškaraca.

Subota je na EDF uvijek rezervirana za disciplinu Triple mix , a u toj disciplini su izvrsno 2.mjesto ostvarili Nađa Serdarević, Pero Ljubić i Ivica Cavrić a treći su bili Josipa Brzić , Romeo Grbavac i Danijel Kužić.

Na otvorenom turniru 501do kod žena u najboljih 10 se plasirala Melita Bubić (9.) a kod muškaraca je na visoko 3.mjesto doletio Toni Samaržija u disciplini Split score.

Nedjeljom se od službenih disciplina uvijek igraju parovi. Prvaci Europe su postali Boris Krčmar i Dean Biškupić a visoko 7. mjesto su podijelile hrvatske kombinacije Tomislav Rosandić/Danijel Ožbolt i Romeo Grbavac/Danijel Kužić.

U ženskoj konkurenciji par Josipa Brzić/Marina Letica su uzele brončano 3.mjesto.

Na openima je Ante Ponoš bio 3. a Noa Kukovec 9. na openu U18. Kombinacija cura Marijana Puček/Anita Gelo su bile treće a Melita Bubić/Natalija Šimac pete na openu parova dama dok su na open Mix parova Gabrijela Bagat i Stipe Modrić zauzeli 7.mjesto.

U ponedjeljak je službena disciplina bila mix parovi , tu su Danijel Ožbolt i Milena Tvrdirijeka stigli do 4. a Josipa Brzić i Danijel Kužić do 7.mjesta.

Na openu Single men je Neven Rešetar zauzeo 7.mjesto a opene Shangai su osvojili Gabrijela Bagat u ženskoj a Romeo Grbavac u muškoj konkurenciji a Ivan Močić je bio 5.

Utorak donosi elitnu pojedinačnu disciplinu 501 d.o.

I opet je veliki Boris Krčmar protutnjao prvenstvom. Medalju je zaslužio i Romeo Grbavac s 3.mjestom dok je Marina Letica izdominirala ženskim turnirom iste discipline.

Kod juniora U15 Noa Kukovec je uzeo 3.mjesto, Ante Ponoš 5. a Luka Prekrit 9.mjesto.

U srijedu ujutro su počela i ekipna natjecanja te reprezentacije.

I muška i ženska reprezentacija su bez problema zauzele 1.mjsto u grupnoj fazi te čekale protivnike u nokaut fazi. Na eurocupu level Pro Gladiator Split također dominantno kroz skupine. Isto vrijedi i za ženske ekipe Madame Solin i Gladiator-ice te U18 ekipe Gladiator Junge i Gladiator Next Generation. U Eurocupu u level A su se plasirali Feniks iz Kumrovca te Gladiator Aspalathos a u level B Gladiator Spalato.

Navečer se održavala službena završnica klasičnog pikada. Tu smo imali čak 3 predstavnika. Boris Krčmar je s pobjedom u toj disciplini napravio nešto što nitko nikad nije : osvojio je sve discipline koje je odigrao na europskom prvenstvu. Treći kao i na softu je bio Romeo Grbavac a odlično 9.mjesto je zauzeo Karlo Lopatić koji je 2 večeri prije imao jako jako teške kvalifikacije.

Na openima je Darko Vrbičić bio 5.a kod žena je Marina Letica bila 1. , Marijana Puček 2., Sandra Ivić 3. , a Jasminka Adamić Mrnjec 7.

.

Zadnji dan europskog je uvijek rezerviran za završnice ekipnih natjecanja.

Tu su opet naše reprezentacije i naše ekipe u eurocupovima izdominirali ukupnu konkurenciju. Krenimo redom:

EUROCUP U18

1.mjesto

GLADIATOR NEXT GENERATION:

Tin Torbica,

Noa Kukovec,

Bruno Berc,

Rok Bašič,

Luca De Lisi

2 . mjesto

GLADIATOR JUNGE:

Florian Messner,

Adrian Eckert,

Leon Soinegg,

Diego De Lisi,

Davide De Lisi,

Martin Brindzko

EUROCUP WOMEN:

2.mjesto:

GLADIATOR-ICE:

Mojca Mužić,

Mojca Škafar,

Vanja Barjaktarović,

Jasna Bužančić,

Nina Zrim,

Dea Škafar,

Tea Bojović

5.mjesto

MADAME SOLIN:

Melita Bubić

Nađa Serdarević

Milena Tvrdorijeka

Breda Novak

Serena Feregutti

EUROCUP LEVEL B:

1.mjesto:

GLADIATOR SPALATO:

Emir Ždralović

Nenad Petrović

Igor Perak

Markus Falzberger

Rastislav Pfeiffer

Frederik Lazor

Karlo Lopatić

Luka Kontak

Luka Matković

Dino Malkoč

EUROCUP LEVEL A:

5.mjesto:

BACCARA BLAŽEVDOL

9.mjesto

PK FENIKS

GLADIATOR ASPALATHOS

EUROCUP LEVEL PRO:

2.Mjesto:

GLADIATOR SPLIT:

Tomislav Rosandić

Patrik Gosnak

Dragan Simić

Christian Kallinger

Vladimir Godinović

NATIONS CUP WOMEN:

1.Mjesto

HRVATSKA:

Tanja Perić

Anita Gelo

Marina Letica

Ivona Krusha

Marijana Puček

Sandra Ivić

Jasminka Adamić Mrnjec

NATIONS CUP MEN:

1.mjesto

HRVATSKA

Ivica Cavrić

Dean Biškupić

Mario Čegir

Neven Rešetar

Matej Močinić

Romeo Grbavac

Željko Grubišić