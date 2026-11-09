Domenica iznenadila publiku pred kraj godine: Ovako nešto još nije napravila, a iza svega stoji posebna ljubavna priča

Jedna od omiljenih domaćih pjevačica, Domenica Žuvela, kraj godine obilježava novim singlom "Ničija", kojim publici donosi još jednu lijepu glazbenu priču. Riječ je o pjesmi na kojoj je prvi put surađivala s Antom Pecotićem, a uz nju predstavlja i videospot kakav dosad nije imala priliku snimiti.

Bez velikih obećanja i dramatičnih obrata, "Ničija" govori o ljubavi koja se prepoznaje u malim, svakodnevnim gestama, zajedničkim večerima i osjećaju da smo uz pravu osobu upravo ondje gdje želimo biti.

"Čim sam čula pjesmu, osvojila me ta njezina jednostavnost. Volim što govori o ljubavi bez kompliciranja, o onom osjećaju kada si s nekim toliko svoj da ti ništa drugo ne treba. Mislim da se svi možemo prepoznati u toj želji da imamo nekoga uz koga nam je lijepo i mirno, a opet nam srce jednako snažno kuca", otkriva Domenica.

Nova pjesma donosi i prvo autorsko povezivanje s Antom Pecotićem. Suradnja je protekla spontano i bez velikih kalkulacija, a rezultat je skladba koja se prirodno uklopila u Domenicin glazbeni izričaj. Tekst potpisuje Ante Pecotić, dok je autor glazbe Natko Smoljan.

"S Antom mi je bilo baš lijepo raditi jer smo se odmah razumjeli oko toga što želimo od pjesme. Volim kada se stvari dogode spontano, bez previše kalkuliranja, a ova je pjesma upravo takva. Ima neku svoju toplinu i posebnu emociju koja me osvojila na prvo slušanje", dodaje pjevačica.

Posebnu priču donosi i videospot za pjesmu "Ničija", u režiji Borisa Sekulića. Ono što ga izdvaja jest način snimanja - takozvana one-take tehnika, odnosno realizacija cijelog spota u jednom neprekinutom kadru, bez montažnih rezova. Takav pristup zahtijeva detaljnu pripremu i maksimalnu koncentraciju svih uključenih, jer nema prostora za ponavljanje pojedinih dijelova ni naknadno popravljanje montažom. Upravo zato gledateljima pruža priliku da cijelu priču dožive u kontinuitetu, gotovo kao da su i sami dio nje.

"Moram priznati da mi je snimanje ovog spota bilo jedno sasvim novo iskustvo. Kada znaš da se sve odvija u jednom kadru, koncentracija mora biti na maksimumu. Bilo je izazovno, ali i jako zabavno. Volim kada me neki projekt malo izbaci iz moje zone komfora", kroz osmijeh priznaje Domenica.

Novim singlom Domenica ujedno zaokružuje još jednu glazbeno aktivnu godinu tijekom koje je publici predstavila i pjesme bržeg ritma, "Pinokio" i "Muško klasično", koje na YouTubeu broje stotine tisuća pregleda. Sudeći prema planovima koje već priprema, ni 2027. godina neće biti ništa manje uzbudljiva, a publiku očekuju novi glazbeni projekti i iznenađenja.