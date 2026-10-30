Domaći njoki s piletinom u kremastom umaku: Ručak koji svi obožavaju, a jednostavniji je nego što mislite

Domaći njoki u kombinaciji sa sočnom piletinom u kremastom bijelom umaku jedan su od onih obroka koji uvijek oduševe sve za stolom. Iako izrada tijesta za njoke mnogima zvuči kao kompliciran zadatak, uz nekoliko jednostavnih koraka lako ćete dobiti savršeno mekanu i ukusnu tjesteninu, piše tportal.

Potrebni sastojci:

Za domaće njoke:

1 kg krumpira

100 g glatkog brašna (po potrebi još malo za oblikovanje)

2 žumanjka

Za piletinu u bijelom umaku:

500 g pilećih prsa

1 vrhnje za kuhanje

1 glavica luka (ili jedan češanj češnjaka)

1 žličica senfa

curry

sol

papar

svježi peršin

ulje za prženje

Priprema mekanih domaćih njoka

Cijeli krumpir u ljusci skuhajte u vodi dok potpuno ne omekša. Kada ga vilica s lakoćom probada, skinite ga s vatre, ogulite i dobro zgnječite dok je još vruć. U prohlađeni krumpir dodajte žumanjke i brašno pa zamijesite mekano tijesto. Ako primijetite da se jako lijepi, dodajte još sasvim malo brašna, no pazite da ne pretjerate kako njoki ne bi ispali tvrdi.

Tijesto podijelite na nekoliko manjih dijelova pa pobrašnjenim rukama oblikujte dugačke valjke debljine oko tri milimetra. Narežite ih nožem na komadiće duljine do dva centimetra. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i ubacite njoke. Čim isplivaju na površinu, gotovi su i možete ih izvaditi.

Kremasta piletina u finom umaku

Pileća prsa narežite na trakice, posolite, popaprite i začinite curryjem. Ostavite ih u hladnjaku oko pola sata kako bi meso upilo arome. Na zagrijanom ulju kratko popržite piletinu dok ne dobije lijepu zlatnu boju, a zatim je izvadite na tanjur.

Na istom ulju popržite sitno sjeckani luk dok ne omekša. Ulijte vrhnje za kuhanje, a čim zakuha, dodajte malo soli, papra i senfa pa sve dobro promiješajte. Vratite piletinu natrag u umak i pustite da se sve zajedno krčka još pet minuta.

Tople njoke prelijte bogatim umakom od piletine i pospite svježim peršinom. Po želji u vrući umak možete umiješati i malo naribanog parmezana koji će se rastopiti i dati dodatnu gustoću.