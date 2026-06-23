DOMA NA DUILOVU Što će novo otkriti Matijević i Zoričić? Evo o čemu se radi...

Davor Matijević, nekadašnji SDP-ovac, a sada nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita i gotovo uvijek ključna ruka HDZ-ova gradonačelnika Tomislava Šute u splitskom parlamentu, te bivši gradski vijećnik Ante Zoričić, održat će u srijedu konferenciju za medije u maloj sali Banovine, na kojoj će javnost upoznati s novim koracima u procesu prenamjene hotela Zagreb u centar za starije osobe.

Riječ je o projektu koji bi, nakon gotovo 40 godina, mogao rezultirati time da Split dobije prvi dom za umirovljenike u gradskom vlasništvu. Podsjetimo, Šuta je još ranije vođenje ovog projekta, odnosno prenamjene hotela u dom za starije osobe, povjerio Davoru Matijeviću, svom ključnom čovjeku u splitskom Gradskom vijeću.

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Matijević vodi projekt

Kako se navodi u najavi konferencije, Matijević i Zoričić sudjeluju u radu radnog tijela koje je pokrenulo niz procesa vezanih uz budućnost hotela Zagreb. Njihov angažman usmjeren je na rješavanje administrativnih i pravnih prepreka kako bi se stvorili uvjeti za daljnje korake.

Cilj je pokrenuti zakonsku proceduru kojom bi Vlada Republike Hrvatske darovnicom prepustila ovaj vrijedni kompleks Gradu Splitu, nakon čega bi se otvorio put njegovoj prenamjeni u ustanovu za starije osobe.

Vrijedi napomenuti da je novost u vezi s ovim projektom to da je Grad Split donio odluku o odabiru ponude za izradu idejnog rješenja prenamjene hotela Zagreb u centar za starije osobe. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 168.600 eura bez PDV-a, a kao odabrani ponuditelj navodi se splitska tvrtka ARIOZO d.o.o.

Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 168.500 eura bez PDV-a, odnosno 210.625 eura s PDV-om.

Postupak javne nabave proveden je kao pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje. Grad Split je 29. svibnja 2026. godine putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pozvao tvrtku ARIOZO d.o.o. da dostavi inicijalnu ponudu, koja je potom ocijenjena valjanom i sukladnom dokumentaciji.

Dom za umirovljenike

U slučaju realizacije ovog projekta, hotel Zagreb postao bi centar za starije osobe, čime bi se odgovorilo na dugogodišnje potrebe splitskih umirovljenika i njihovih obitelji.

Detalji o dosadašnjim koracima, kao i planovima za nastavak projekta, trebali bi biti predstavljeni na konferenciji za medije koju će u srijedu u Banovini održati Davor Matijević i Ante Zoričić.