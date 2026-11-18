Zdravstveni sustav Šibensko-kninske županije trebao bi dobiti četiri nova električna osobna automobila, koja će biti raspoređena na tri lokacije. Prema objavljenoj dokumentaciji javne nabave, dva vozila namijenjena su Kninu, dok će po jedno biti isporučeno u Šibenik i Drniš. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 62.352 eura bez PDV-a, a postupak je raspisala Šibensko-kninska županija za potrebe tamošnjeg Doma zdravlja.

Nabava je povezana s projektima koji se financiraju iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., odnosno sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Riječ je o ulaganjima kojima se vozni park javnih zdravstvenih ustanova postupno prilagođava novijim tehnološkim i okolišnim standardima, uz mogućnost smanjenja dijela troškova svakodnevnog prijevoza.

Knin dobiva polovicu novih vozila

Raspodjela je jasno navedena u dokumentaciji: dva električna automobila predviđena su za Knin, jedan za Šibenik i jedan za Drniš. Takva raspodjela pokazuje da se ulaganje ne koncentrira samo na sjedište županije, nego uključuje i zdravstvene lokacije na širem području.

Budući da dijelovi Šibensko-kninske županije obuhvaćaju velik broj manjih i prostorno udaljenih naselja, prometna dostupnost jedan je od važnih čimbenika organizacije zdravstvenih usluga. Ipak, iz same nabave nije moguće zaključiti hoće li se nova vozila koristiti za kućne posjete pacijentima, patronažne aktivnosti, administrativne zadatke ili druge službene potrebe.

Nabava vrijedna više od 62 tisuće eura

Procijenjena vrijednost sva četiri vozila iznosi 62.352 eura bez PDV-a, što u jednostavnoj računici predstavlja prosječno 15.588 eura po vozilu bez PDV-a. Taj iznos ne treba poistovjećivati s konačnom pojedinačnom kupoprodajnom cijenom jer će ona ovisiti o zaprimljenim ponudama i provedenom postupku nabave.

Prema objavljenim uvjetima, kriterij odabira temelji se na cijeni, koja nosi 90 posto bodova, te jamstvenom roku na vozilo, koji donosi preostalih deset posto. Predviđeno trajanje ugovora je 90 dana od obostranog potpisa, a dobavljač će morati isporučiti vozila u skladu s tehničkim specifikacijama.

Važno pitanje: gdje će se vozila puniti?

Osim same nabave, za učinkovito korištenje električnih automobila važno je osigurati odgovarajuću infrastrukturu za punjenje i organizaciju njihova korištenja. To je osobito značajno za zdravstvene ustanove čija vozila mogu svakodnevno prelaziti veće udaljenosti i kojima raspoloživost prijevoza mora biti pouzdana.

Za sada nije objavljeno gdje će se automobili puniti ni kakva će biti njihova konkretna namjena unutar Doma zdravlja. Ti će podaci biti važni za procjenu stvarnih koristi ulaganja i mogućih ušteda u odnosu na korištenje klasičnih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Rok za dostavu ponuda završava 7. prosinca 2026. u 12 sati.