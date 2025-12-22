Dom zdravlja, najsuvremenija ljekarna te 11 ordinacija grade su u Kaštelima. Investicija vrijedna 1.5 milijun eura privodi se kraju

Ljekarna Splitsko- dalmatinske županije i Dom zdravlja Splitsko - dalmatinske županije kao suinvestitori će sagraditi zdravstveni objekt - ordinacije Doma zdravlja i ljekarnu, na zemljištu površine 1400 m2 u Kaštel Gomilici na adresi Ulica Marka Marulića 6a. Novim objektom planirana je gradnja bruto površine 687,67 m2, odnosno neto korisne površine 577,46 m2.

Radovi su počeli početkom travnja, a danas su župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i ravnatelj ljekarni SDŽ Ante Mihanović obišli gradilište.

-Jako sam zadovoljan dinamikom radova. Rok završetka radova je u ožujku, a ono što je najbitnije je da građani Kaštela dobivaju najsuvremeniju ljekarnu te 12 ordinacija. Možemo reći kako će ovo biti jedan medicinski centar. Radovi koštaju 1.5 milijuna eura, a potrebna su dodatna sredstva za opremanje ambulante. Koristim priliku zahvaliti ravnatelju ljekarni ali i Doma zdravlja koji otvaraju ili adaptiraju niz objekata duž županije, kazao je Boban.

Na posljednjoj sjednici Skupštine županije odobren je projekt ljekarni SDŽ, a tiče se realizacije proširenja Galenski laboratorija u Dugopolju.

- Nama je primarno u Splitsko-dalmatinskoj županiji voditi računa, ne samo od urbanim sredinama nego i ruralnim,, te je tako niz objekata pri energetskoj obnovi ili se moderniziraju uređaji kako bi pružili vrhunsku uslugu. Ovih dana smo KBC Split dali oko 200 tisuća eura za uređaje jer je to našim građanima, uistinu, potrebito, nadodao je Boban.

Prostorije ljekarne bit će smještene u prizemlju na površini od 192,52 m2. Ljekarna će imati otvoreni laboratorij te automatizirano skladište lijekova, u kojem će raditi robot.

-Što se tiče ljekarne mi smo u postupku nabave robota za skladište te ćemo imati koncept otvorene ljekarne. Tu će se izrađivati individualne terapije za naše pacijente te na taj način podignuti uslugu na veću razinu, pojasnio je Mihanović.

Na pitanje novinara hoće li korištenje robota ugroziti zapošljavanje djelatnika u ljekarni, Mihanović je odlučno rekao kako robot ne ugrožava djelatnike, nego im dapače, daje više prostora i vremena da se posvete pacijentima.

Prostorije Doma zdravlja su površine 356,84 m2, nalazit će se u prizemlju i na prvom katu uključujući ordinaciju zdravstvene zaštite predškolske djece (pedijatrija) u prizemlju, na katu dvije ordinacije obiteljske medicine te po jedna ordinacija dentalne medicine i zdravstvene zaštite žena (ginekologija).