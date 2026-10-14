Dolis i vlasnici na udaru tužiteljstva: Uvjetne kazne zatvora i deset tisuća eura zbog ilegalnih beach-barova na Kašunima?

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu procesuiralo je tvrtku Dolis i vlasnike Antu i Stipu Dolića zbog ilegalne gradnje na Kašunima!

Tužiteljstvo je predložilo sudu izdavanje kaznenih naloga i izricanje uvjetne presude od šest mjeseci zatvora za njih uvjetno na rok od godine dana, a za pravnu osobu (dakle tvrtku Dolis) novčanu kaznu od deset tisuća eura.

Splitsko tužiteljstvo traži uvjetne kazne zbog ilegalne gradnje na jednoj od najpoznatijih splitskih plaža u obuhvatu park-šume Marjan.

A sve da su Ante i Stipe Dolić, kao odgovorne osobe, te pravna osoba Dolis d.o.o. protupravno gradili na Kašunima od veljače 2021. do kolovoza 2021. Na pomorskom dobru dakle, bez građevinske dozvole, ugostiteljska objekta komada dva: jedan od 36 metara kvadratnih, drugi od 31 metar kvadratni, a sve to i s popratnom opremom poput nadstrešnice recimo...

Sudu je predloženo da im se odredi već spomenuta kazna, no ako eventualno optuženici odluče sporiti navode tužiteljstva i svoju sreću potražiti pred sudom, u tom slučaju Općinsko državno odvjetništvo predlaže i strožu sankciju. U tom slučaju, zbog trošenja vremena suda i svih uključenih, ako naravno budu proglašeni krivim, tužiteljstvo predlaže kazne od osam mjeseci zatvora uvjetno uz rok kušnje od dvije godine te duplo viši iznos kazne za firmu, dakle da Dolis mora iskeširati 20 tisuća 'ojra'!

Ante Dolić je osnivač i prokurist Dolisa (bivši gradonačelnik Solina, nekad i osnivač HDZ-a, odakle je potjeran zbog kritičkih riječi prema vodstvu stranke, još prije 15-ak godina), dok je njegov sin Stipe vlasnik i direktor Dolisa. Inače, oni su bili dugogodišnji koncesionari na Kašunima, no građevinska inspekcija je prošle godine utvrdila da su dva beach-bara napravljena bez dozvole pa je nakon nekoliko mjeseci podignuta i kaznena prijava...