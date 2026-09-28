Dolina Neretve zavijena u crno. Prijatelji se oprostili od Martina Bebića: "Brate, neka ti je miran put na posljednju vožnju"

Tuga je pogodila dolinu Neretve i tamošnju motociklističku zajednicu. Neretvanin Martin Bebić tragično je izgubio život, a od njega su se emotivnom porukom oprostili članovi MK Neretvanski Gusari Dolina Neretve.

Poručili su kako nisu izgubili samo člana kluba, već prijatelja, brata i čovjeka kojeg su smatrali dijelom svoje velike motociklističke obitelji.

„Teško je pronaći riječi za ovu bol i prazninu koju ostavljaš iza sebe. Zajedno smo dijelili kilometre, vožnje, smijeh i trenutke koje ćemo zauvijek nositi u srcu“, poručili su Neretvanski Gusari.

Posebno emotivnu poruku uputili su mu za njegovu posljednju vožnju.

„Brate, neka ti je miran put na posljednju vožnju. Mi ćemo nastaviti voziti, ali od danas će na svakoj cesti nedostajati jedan motor i jedan prijatelj.“

Objavu su završili riječima koje najbolje svjedoče koliko im je značio njihov prijatelj:

„Počivaj u miru. Neretvanski Gusari te nikada neće zaboraviti.“

Riječ je o motociklistu koji je smrtno stradao u prometnoj nesreći na području Baćine. Vijest o tragediji potresla je motociklističku zajednicu doline Neretve, a oproštaj njegovih prijatelja pokazuje koliko će praznine ostati iza zajedničkih kilometara i vožnji.