DOLAZI U SPLIT Kao dječak proveo je 260 dana u zatočeništvu, a danas širi poruku oprosta

Hrvatski pisac, humanitarac i mirotvorac Marijan Gubina, čija je životna priča pretočena u autobiografski roman i film "260 dana", gostovat će u četvrtak, 12. studenoga, u Župi Presvetog Srca Isusova na splitskoj Visokoj. U sklopu programa "Četvrtak za dušu" održat će potresno životno svjedočanstvo pod nazivom "Snaga oprosta".

Marijan Gubina imao je samo deset godina kada je tijekom Domovinskog rata, zajedno sa svojom obitelji, prošao 260 dana zatočeništva u slavonskom Dalju. Teška iskustva iz djetinjstva obilježila su njegov život, a svoju je priču kasnije opisao u autobiografskom romanu "260 dana".

Prema njegovoj knjizi snimljen je i istoimeni film u režiji Jakova Sedlara, u kojem sudjeluju poznata međunarodna glumačka imena, među kojima su Tim Roth i Armand Assante.

Od ratnih strahota do poruke mira i oprosta

Unatoč svemu što je proživio, Marijan Gubina svoj je život posvetio promicanju mira, ljubavi i oprosta. Kroz javna svjedočanstva i humanitarni rad nastoji potaknuti ljude, osobito mlađe generacije, na međusobno razumijevanje, poštovanje i odbacivanje nasilja. Upravo će oprost biti središnja tema njegova gostovanja na Visokoj. Gubina će govoriti o tome kako pronaći snagu za oprost čak i nakon najtežih životnih iskustava te koliko vjera i osobna odluka mogu pomoći čovjeku da se oslobodi tereta prošlosti.

Program počinje u 19 sati

Susret će se održati u četvrtak, 12. studenoga, u Župi Presvetog Srca Isusova na Visokoj, a program započinje svetom misom u 19 sati.

Nakon mise uslijedit će svjedočanstvo Marijana Gubine, dok će susret završiti euharistijskim klanjanjem. Za glazbeni dio programa pobrinut će se VIS Veritas Aeterna i Zbor mladih Ivan Pavao II.