Dolaskom jeseni raste i problem vlage u domu – kvalitetna ventilacija postaje važnija

S dolaskom jeseni mijenjaju se i uvjeti u našim domovima. Temperature padaju, prozori se sve rjeđe otvaraju, a svakodnevne aktivnosti poput kuhanja, tuširanja i sušenja rublja i dalje stvaraju vlagu. Ako se zrak ne izmjenjuje dovoljno, višak vlage može se zadržavati u prostoru te pridonijeti pojavi kondenzacije, neugodnih mirisa i plijesni.

Upravo zato prijelaz iz toplijih u hladnije mjesece pravo je vrijeme za razmišljanje o kvalitetnoj ventilaciji doma. Za razliku od povremenog otvaranja prozora, ventilacijski sustav omogućuje kontroliranu i kontinuiranu izmjenu zraka, bez potrebe da prostor cijeli dan bude otvoren prema vanjskim uvjetima.

Ventoterm – kontinuirana izmjena zraka tijekom cijele godine

Ventoterm ventilacijski sustavi osmišljeni su kako bi osigurali kontinuiranu izmjenu zraka u prostoru. Dok se ustajali i vlažni zrak odvodi iz prostorija, svježi vanjski zrak ulazi u sustav i prolazi kroz filtre.

Takav način ventilacije posebno je koristan tijekom jeseni i zime, kada zbog nižih temperatura prozore otvaramo kraće i rjeđe.

Ventoterm sustavi rade 24 sata dnevno, a opremljeni su i antialergijskim filtrima koji dodatno pridonose kvaliteti zraka u unutarnjem prostoru.

Vlaga ne nastaje samo zbog vremena

Važno je pritom naglasiti da povećana vlaga u domu nije posljedica samo jesenskog vremena. Značajan dio vlage nastaje svakodnevnim životom – kuhanjem, tuširanjem, sušenjem rublja, pa čak i samim boravkom ljudi u prostoru. Kada se takav zrak ne odvodi dovoljno učinkovito, vlaga se može kondenzirati na hladnijim površinama. Dugotrajno zadržavanje vlage stvara uvjete koji mogu pogodovati razvoju plijesni.

Zato kvalitetna ventilacija nije samo pitanje ugode, već i važan dio pravilnog upravljanja zrakom i vlagom u domu.

Rješenje koje ne traži odricanje od komfora

Jedna od prednosti ventilacijskog sustava je upravo mogućnost kontinuirane izmjene zraka bez stalnog otvaranja prozora. Dom može ostati zatvoren, tih i ugodan, dok sustav istovremeno osigurava potrebnu izmjenu zraka. Ventoterm nudi kompletno rješenje – od besplatnog obilaska objekta i procjene prostora do ugradnje „ključ u ruke“, koja se može završiti u jednom danu.

Dolaskom jeseni ne moramo birati između zatvorenih prozora i svježeg zraka. Kvalitetno projektiran ventilacijski sustav omogućuje da dom diše tijekom cijele godine – upravo onda kada nam je to najpotrebnije.

Javite se za besplatnu ponudu I obilazak objekta na 0800 45 00, info@ventoterm.com ili na www.ventoterm.com