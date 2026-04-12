Đoković ponovno jede meso? Promjena nakon godina stroge prehrane

Novak Đoković, poznat po iznimno discipliniranoj prehrani, ponovno jede meso nakon godina u kojima se gotovo u potpunosti držao biljnih namirnica.

Informaciju je prvi iznio njegov prijatelj Semir Osmanagić, koji tvrdi da najbolji tenisač svijeta meso konzumira već oko godinu i pol. Ubrzo su se pojavila i svjedočanstva iz restorana – prema riječima osoblja, Đoković je naručivao piletinu, a tijekom boravka u Sarajevu navodno je jeo i ćevape, uključujući posjet poznatoj ćevabdžinici Željo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Veliki zaokret u odnosu na ranije navike

Ova promjena predstavlja značajan odmak od režima koji je obilježio velik dio njegove karijere. Đoković je godinama izbjegavao gluten, šećer i meso, a upravo je takav način prehrane bio jedan od ključnih faktora njegova uspona na vrh svjetskog tenisa.

Njegova disciplina bila je gotovo ekstremna – svojedobno godinu i pol nije okusio ni čokoladu, a tek nakon osvajanja Australian Opena 2012. dopustio si je jednu kockicu.

Nikad se nije smatrao veganom

Iako su ga mnogi smatrali veganom, Đoković je ranije naglašavao da to nije. Isticao je kako mu se prehrana temelji na biljkama, ali da konzumira i ribu i jaja.

Godine 2015. odlučio je izbaciti meso iz prehrane, navodeći zdravstvene i etičke razloge, te je tada tvrdio da se toj navici ne planira vraćati.

Prehrana pod strogim pravilima

Njegov režim uključivao je jutarnju rutinu s vodom i limunom, sok od celera te smoothieje, uz prehranu bogatu žitaricama, povrćem, orašastim plodovima i sjemenkama. Izbjegavao je gluten, mliječne proizvode i višak šećera, a eksperimentirao je i s povremenim postom.

Iako nema službene potvrde iz njegova tima, sve više indicija upućuje na to da je Đoković u posljednje vrijeme ublažio stroga pravila i ponovno uvrstio meso u jelovnik.