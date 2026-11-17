Tri žene prijavile su policiji da su postale žrtve računalnih prijevara u kojima su ostale bez ukupno oko 2.350 eura. Prevaranti su koristili različite metode – od lažnog kupca putem internetskog oglasa, preko aplikacije za udaljeni pristup mobitelu, do SMS poruke koja se predstavljala kao obavijest banke. Policija provodi kriminalističko istraživanje i upozorava građane na sve češće pokušaje zlouporabe bankovnih podataka.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o tri prijave građanki koje su postale žrtve računalnih prijevara. U sva tri slučaja počinitelji su različitim metodama došli do pristupa bankovnim računima ili podacima potrebnima za neovlaštene transakcije.

Prodavala artikl preko aplikacije, a ostala bez tisuću eura

U prvom slučaju žena je putem aplikacije objavila oglas za prodaju artikla. Ubrzo ju je dvaput telefonski kontaktirao muškarac koji se predstavio kao zainteresirani kupac.

Poslao joj je poveznicu za navodnu potvrdu prodaje te zatražio podatke njezina bankovnog mTokena.

Nakon što je postupila prema njegovim uputama, žena je provjerila stanje računa i otkrila da joj je u dvije neovlaštene transakcije otuđeno ukupno oko 1.000 eura.

Nepoznatom muškarcu omogućila pristup mobitelu, nestalo joj 1.250 eura

Druga žena zaprimila je telefonski poziv nepoznatog muškarca koji joj je davao upute za instaliranje aplikacije koja omogućuje udaljeno povezivanje s mobilnim uređajem.

Nakon što je instalirala aplikaciju i postupila prema njegovim uputama, otkrila je da je prevarena.

S njezina bankovnog računa neovlašteno je otuđeno oko 1.250 eura.

Ovakve aplikacije omogućuju drugoj osobi pristup uređaju, zbog čega policija posebno upozorava građane da ih nikada ne instaliraju na zahtjev nepoznatih osoba.

Stigla joj poruka koja se predstavljala kao OTP GO

U trećem slučaju žena je zaprimila SMS poruku pošiljatelja koji se predstavljao kao OTP GO.

U poruci je pisalo da mora ažurirati korisnički račun putem priložene poveznice.

Nakon što je otvorila poveznicu i slijedila dobivene upute, utvrdila je da joj je s bankovnog računa neovlašteno skinuto 100 eura.

Riječ je o načinu prijevare u kojem se počinitelji lažno predstavljaju kao banka kako bi od građana pribavili povjerljive podatke.

Policija upozorava: Ne dijelite podatke mTokena i ne otvarajte sumnjive poveznice

Kriminalističko istraživanje svih triju slučajeva je u tijeku.

Iz policije ponovno pozivaju građane na oprez prilikom zaprimanja telefonskih poziva, SMS poruka i poveznica kojima se traže podaci za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu.

Posebno upozoravaju na prijevare prilikom internetske kupoprodaje, kada se počinitelji predstavljaju kao zainteresirani kupci i šalju poveznice za navodnu potvrdu prodaje ili primitak novca.

Građanima savjetuju da ne instaliraju aplikacije za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba, ne omogućuju im pristup svojim uređajima te nikada ne otkrivaju podatke mTokena, PIN-ove, lozinke i sigurnosne kodove.

Za provjeru bilo kakvih zahtjeva povezanih s bankovnim računima potrebno je kontaktirati banku isključivo putem službenih kanala.

„Ako zvuči dobro, brzo i lako, vjerojatno se radi o prijevari”

Policija upozorava i na ponude koje obećavaju brzu i jednostavnu zaradu.

„Ako zvuči dobro, brzo i lako, vjerojatno se radi o prijevari”, poručuju iz policije.

Građani koji posumnjaju da su postali žrtve prijevare trebaju što prije obavijestiti svoju banku i policiju.

Dodatne informacije i savjeti o zaštiti od internetskih prijevara dostupni su na službenoj stranici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u članku „Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o računalnoj sigurnosti?”.