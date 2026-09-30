ANKETA Dok Zagreb stoji zbog štrajka, provjerili smo plaće u Splitu: Evo koliko zarađuju vozači Prometa

Dok se u Zagrebu ovih dana vode žestoke rasprave o plaćama zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a štrajk je ozbiljno poremetio funkcioniranje javnog prijevoza u glavnom gradu, Dalmacija Danas doznala je koliko u prosjeku zarađuju vozači autobusa splitskog Prometa.

Brojke koje su nam službeno dostavili iz splitske gradske prijevozničke tvrtke pokazuju da su primanja vozača Prometa vrlo blizu iznosima koje posljednjih dana javno objavljuje ZET. Prosječna isplaćena neto plaća vozača autobusa u Prometu Split za prvih osam mjeseci 2026. godine, kada se uračunaju svi ugovoreni mjesečni dodaci i prekovremeni rad, iznosila je 1.983,39 eura.

Bez prekovremenih – prosjek 1.860 eura

Iz Prometa su nam odgovorili i koliko bi prosječna plaća vozača iznosila kada se iz računice izbace prekovremeni sati. "Prosječna isplaćena neto plaća vozača autobusa za prvih osam mjeseci 2026. godine s uključenim svim ugovorenim mjesečnim dodacima i prekovremenim radom iznosila je 1.983,39 eura. Prosječna plaća vozača autobusa za promatrano razdoblje bez prekovremenog rada, sa svim ugovorenim mjesečnim dodacima, iznosila bi 1.860,18 eura", odgovorili su za Dalmaciju Danas iz Prometa Split.

Drugim riječima, prekovremeni rad prosječnu mjesečnu isplatu splitskog vozača u promatranom razdoblju podiže za nešto više od 123 eura.

Jesu li ovo dovoljno dobre plaće za vozače ZET-a i Prometa Split? Da, plaće su dobre Ne, trebale bi biti veće Plaće su solidne, ali uvjeti rada moraju biti bolji Ne mogu procijeniti Glasaj

U Zagrebu prosječna plaća vozača ZET-a 1.992 eura

Usporedba je posebno zanimljiva upravo sada, kada Zagreb prolazi kroz višednevni štrajk dijela zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Javni prijevoz u Zagrebu prvog dana štrajka bio je gotovo potpuno obustavljen, dok između sindikata i gradske vlasti traje spor oko materijalnih prava i uvjeta rada.

Prema podacima koje je ZET dostavio medijima, prosječna isplaćena neto plaća vozača autobusa i tramvaja sa stalnim dodacima u srpnju 2026. godine iznosila je 1.992,12 eura. Prosječna neto plaća svih zaposlenika ZET-a istog je mjeseca iznosila 1.931,33 eura. Medijalna neto plaća u ZET-u iznosila je 1.942,42 eura, što znači da je polovica zaposlenika dobila manje, a polovica više od tog iznosa.

Split i Zagreb gotovo izjednačeni

Kada se usporede objavljeni prosjeci, razlika je zanimljivo mala. Vozač splitskog Prometa s dodacima i prekovremenim radom u prosjeku je u prvih osam mjeseci ove godine primao 1.983,39 eura, dok je za vozače ZET-a za srpanj objavljen prosjek od 1.992,12 eura.

Razlika je svega 8,73 eura u korist zagrebačkih vozača. Naravno, riječ je o podacima koji nisu izračunati za potpuno jednako razdoblje niti nužno uključuju identičnu strukturu dodataka, pa ih ne treba promatrati kao potpuno izravnu usporedbu. Ipak, brojke pokazuju da se prosječna mjesečna primanja vozača dviju velikih gradskih prijevozničkih tvrtki kreću na vrlo sličnoj razini. U Zagrebu je pitanje plaća posljednjih dana postalo jedna od glavnih tema upravo zbog štrajka. Sindikati pritom upozoravaju da konačan iznos koji radnik dobije na račun nije isto što i plaća za redovan rad te ističu utjecaj smjenskog, noćnog i prekovremenog rada na ukupna primanja.

Za usporedbu, u ZET-u je u srpnju najmanja objavljena isplaćena neto plaća vozača autobusa iznosila 1.661,14 eura, dok je jedna od najvećih dosegnula 2.725,05 eura, uz prekovremene sate, rad vikendom, dodatak za vožnju zglobnog autobusa i porezne olakšice.

Brojke iz Splita tako u trenutku velike zagrebačke rasprave daju zanimljiv odgovor na pitanje koliko danas vrijedi posao gradskog autobusnog vozača: u obje najveće hrvatske gradske prijevozničke tvrtke prosječne isplate približile su se granici od dvije tisuće eura neto.