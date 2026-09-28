Dok Zagreb stoji, on je sjeo za volan: Osjećam dužnost prema građanima

Jedan od vozača koji je jutros odlučio voziti rekao je za Index da je to učinio jer osjeća dužnost prema Zagrepčanima.

Dok vozi, razgovara s putnicima i objašnjava im zašto je odlučio raditi unatoč štrajku.

Novinar Indexa vozi se njim:

Kaže da razumije nezadovoljstvo kolega, ali da je smatrao kako ipak treba sjesti za volan i omogućiti barem dijelu građana da stignu na svoja odredišta. Osim njega, iz Remize na Trešnjevci jutros je izašla i jedna vozačica sa 17-icom. To su jedina dva tramvaja koja trenutno prometuju Zagrebom