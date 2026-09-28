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Dok Zagreb stoji, on je sjeo za volan: Osjećam dužnost prema građanima

Jedan od vozača koji je jutros odlučio voziti

Jedan od vozača koji je jutros odlučio voziti rekao je za Index da je to učinio jer osjeća dužnost prema Zagrepčanima.

Dok vozi, razgovara s putnicima i objašnjava im zašto je odlučio raditi unatoč štrajku.

Novinar Indexa vozi se njim:

Kaže da razumije nezadovoljstvo kolega, ali da je smatrao kako ipak treba sjesti za volan i omogućiti barem dijelu građana da stignu na svoja odredišta. Osim njega, iz Remize na Trešnjevci jutros je izašla i jedna vozačica sa 17-icom. To su jedina dva tramvaja koja trenutno prometuju Zagrebom

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