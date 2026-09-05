Dok traje veliki prosvjed za Liku, oglasio se Thompson. Obožavatelji: „Prigodna“

Dok se u Zagrebu održava veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, na društvenim mrežama oglasio se Marko Perković Thompson.

Pjevač u objavi nije spomenuo prosvjed niti razloge zbog kojih su se danas u središtu Zagreba okupili deseci tisuća građana. Umjesto toga, na Facebooku je objavio pjesmu „Dolazak Hrvata“.

No tajming objave nije promaknuo njegovim pratiteljima. Ispod pjesme pojavili su se komentari koji su je povezali s današnjim događanjima u Zagrebu.

– Prigodna – napisao je jedan od Thompsonovih obožavatelja.

Sama Thompsonova objava, međutim, ne sadrži nikakvu referencu na prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, pa se ne može tvrditi da je pjesmu objavio upravo zbog današnjeg okupljanja.

Thompsonova šutnja već izazvala reakcije

Thompson se posljednjih dana našao u fokusu dijela javnosti upravo zbog toga što nije javno podržao prosvjed za Liku niti pozvao svoje pratitelje da mu se pridruže.

Zbog toga je i današnja objava privukla pozornost. Dok je Trg bana Jelačića ispunjen prosvjednicima pristiglima iz cijele Hrvatske, Thompson je objavio „Dolazak Hrvata“, a dio njegovih pratitelja očito je u izboru pjesme prepoznao poveznicu s aktualnim događanjima.

Na samom prosvjedu pojavile su se brojne osobe iz javnog života, među kojima je i Severina Vučković, koja je prosvjed prethodno javno podržala i pozvala građane da mu se pridruže.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ organizirala je Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ zbog problema ilegalno odloženog otpada na području Gospića te drugih ekoloških problema diljem Hrvatske.