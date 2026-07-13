Dok svi pričaju o skupom Jadranu, u Oliverovoj Veloj Luci pronašli smo pravo iznenađenje: Evo koliko smo platili kavu u srcu sezone

U jeku turističke sezone, kada je Vela Luka prepuna gostiju, a na rivama se traži mjesto više u kafićima, jedna cijena kave ugodno nas je iznenadila. Dok se posljednjih godina često govori o visokim cijenama na Jadranu, posebno tijekom ljetnih mjeseci, u Oliverovoj rodnoj Veloj Luci kavu uz more platili smo 2 eura.

Na jednoj od najljepših hrvatskih riva, u mjestu koje tijekom ljeta živi punim plućima, ova cijena djeluje izrazito povoljno. Gosti uživaju u dalmatinskom ugođaju, pogledima na more i opuštenoj atmosferi, a Vela Luka i ove godine potvrđuje zašto je jedno od omiljenih odredišta na Korčuli.

Upravo ovih dana mjesto se dodatno priprema za poseban događaj, 'Trag u beskraju 2026.', manifestaciju posvećenu legendarnom glazbeniku čiji je život i stvaralaštvo neraskidivo povezano s Velom Lukom. Vrhunac događanja bit će veliki koncert u čast Olivera, koji svake godine privlači brojne posjetitelje, obožavatelje njegove glazbe i goste iz cijele Hrvatske.

Upravo ovih dana Vela Luka polako poprima posebnu atmosferu krenule su pripreme za manifestaciju 'Trag u beskraju', posvećenu neprolaznom nasljeđu Olivera Dragojevića. Od 26. do 31. srpnja mjesto će ponovno postati središte glazbe, emocija i okupljanja brojnih posjetitelja koji dolaze odati počast legendarnom glazbeniku čiji je život neraskidivo povezan s Velom Lukom.

Tijekom šest dana programa publiku očekuju brojni koncerti i popratna događanja, a posebno se izdvajaju velike koncertne večeri – od jedinstvenog koncerta na moru do središnjeg spektakla na plutajućoj pozornici ispred rive, na kojem će nastupiti brojna poznata imena domaće glazbene scene.

Festival započinje 26. srpnja jedinstvenim koncertom na moru, na brodu Jadrolinije, gdje će nastupiti Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić uz Ante Gelo Band. Ovaj jedinstveni koncert donosi intimnu atmosferu i nezaboravan doživljaj plovidbe uz glazbu. Središnji događaj festivala održava se 29. srpnja na plutajućoj pozornici ispred rive u Veloj Luci – koncert „Trag u beskraju“ koji tradicionalno okuplja najveća imena domaće glazbene scene. Ove godine nastupaju Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković te Klapa Ošjak. Nakon izravnog televizijskog prijenosa program se nastavlja uz Ante Gelo Band. Dan kasnije, 30. srpnja, publiku očekuje koncert „Prijatelji s baluna“ ispred crkve sv. Josipa u Veloj Luci, koji spaja sportsku i glazbenu energiju, uz nastupe Oliverovih “prijatelja s baluna” – Dražena Zečića, Alena Nižetića, Giuliana, Harija Rončevića i Pere Panjkovića. Završna večer, 31. srpnja, održat će se ponovo ispred crkve sv. Josipa u Veloj Luci, gdje će publika uživati u koncertu Nine Badrić i Ante Gelo Acoustic Orchestra, koji će dostojno zaokružiti festivalski program. Uz glavne koncerte, program uključuje i niz popratnih događanja – promocije knjiga, nastupe mladih izvođača, različite kulturne sadržaje i humanitarnu nogometnu utakmicu – koji dodatno obogaćuju ovu glazbenu manifestaciju i čine je jedinstvenim spojem umjetnosti, tradicije i emocije.