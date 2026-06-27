Dok su uredi Ursule von der Leyen ostali rashlađeni, ostalima ugasili klimu: "Sramota"

Zbog toplinskog vala koji je zahvatio velik dio Europe, Europska komisija u petak je bila prisiljena isključiti klimatizacijski sustav na nižim katovima svoje glavne zgrade u Bruxellesu.

Zaposlenici koji rade u zgradi Berlaymont oko podneva su SMS-om obaviješteni da će zbog ekstremnih vremenskih uvjeta klimatizacija od prvog do sedmog kata biti isključena do kraja radnog dana.

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Odluka je izazvala nezadovoljstvo među zaposlenicima jer su viši katovi, na kojima se nalaze uredi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, europskih povjerenika i dijela administracije, zadržali klimatizaciju.

"To je kao u feudalizmu", rekao je jedan dužnosnik Komisije za Politico, dok je drugi situaciju nazvao "sramotom". Zaposlenik na osmom katu, gdje je klimatizacija ostala uključena, rekao je da je temperatura u njegovu uredu unatoč tome dosezala 25,7 stupnjeva.

U zgradi Berlaymont, koja ima 13 katova, rade predsjednica Komisije, 26 povjerenika i oko 3000 zaposlenika.

Komisija je nekoliko dana ranije svojim zaposlenicima preporučila da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, piju dovoljno tekućine i po mogućnosti ranije započnu radni dan.

Takve preporuke dodatno su razljutile dio zaposlenika koji rade u drugim zgradama Europske komisije bez klimatizacijskih sustava, navodi Politico.

Toplinski val ponovno je otvorio raspravu o nedostatku klimatizacije u europskim domovima i uredima. Procjenjuje se da klima-uređaj ima tek petina kućanstava u Europi. Problemi su zabilježeni i u belgijskom željezničkom prometu, gdje dio vlakova nema klimatizaciju, zbog čega su tijekom najvećih vrućina otkazivane pojedine linije.

S poteškoćama se suočio i Europski parlament, u kojem je zbog povećane potrošnje električne energije uzrokovane radom rashladnih sustava došlo do prekida u opskrbi električnom energijom.