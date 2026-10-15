Dok su svi u mislima na utakmici, njih zanima samo jedno – uhvatiti još malo sunca na splitskoj Rivi!

Dok se među Splićanima razgovori vrte oko utakmice, rezultata i navijačkih očekivanja, na Rivi se igra neka sasvim druga utakmica – ona za najbolje mjesto pod suncem.

A sudeći prema prizorima koje je zabilježio naš fotograf, neke dame nemaju baš nikakvu namjeru propustiti priliku za uživanje u lijepom vremenu.

Uz more, s pogledom prema svjetioniku, sunčane zrake bile su dovoljan razlog za predah od svakodnevice. Jedne su uživale u miru i pogledu na pučinu, druge su namještale frizuru i tražile najbolji kut za fotografiranje, a mobiteli su, naravno, bili neizostavan dio cijele priče.

Nije nedostajalo ni poziranja, osmijeha i opuštene atmosfere. Jer dok se jedni pitaju tko će zabiti i kakav će biti konačni rezultat, drugima je puno važnije hoće li sunce još malo potrajati.

I dok navijači odbrojavaju minute do posljednjeg sučeva zvižduka, na Rivi vrijede neka druga pravila. Nema produžetaka, nema zaleđa, a jedini pravi protivnik mogao bi biti oblak koji bi zaklonio sunce.

Uostalom, u Splitu se dobro zna – utakmica će biti još, ali svaki sunčani trenutak uz more vrijedi iskoristiti.