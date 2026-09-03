Dok su se prijave otvorile, oni su već bili spremni: svi kandidati Forte Solara uspješno predali zahtjeve za poticaje

U Tehnološkom parku Split jučer je održan događaj „Poticaji 2026: Zajedno kroz prijavu“, na kojem je Forte Solar okupio građane koji su se pripremali za prijavu na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje solarnih elektrana i baterijskih sustava. Prijave su otvorene 2. rujna u 9 sati, a svi kandidati koji su sudjelovali u organiziranom postupku uspješno su predali svoje zahtjeve.

Za one koji su jučer ujutro krenuli u prijavu za državne poticaje za ugradnju solarnih elektrana i baterijskih sustava, vrijeme je bilo jedan od važnijih faktora. Sredstva se, naime, dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja potpunih prijava.

U Tehnološkom parku zato se jučer nije čekalo na zadnji trenutak. Klijenti Forte Solara su stigli s unaprijed pripremljenom dokumentacijom i prijenosnim računalima, dok je stručni tim bio uz njih tijekom cijelog postupka prijave.

Od provjere podataka do elektroničke predaje zahtjeva sve se odvijalo na jednom mjestu. Rezultat je bio konkretan: svi kandidati koji su sudjelovali u postupku uspješno su predali prijave za poticaje.

Sve je počelo puno prije otvaranja prijava

Iako se glavni dio aktivnosti odvijao jučer, priprema je započela još početkom godine. Za svaku prijavu prethodno je trebalo provjeriti uvjete, definirati potrebe kućanstva, pripremiti projekt i prikupiti potrebnu dokumentaciju. Upravo je takav pristup omogućio da se jučer pozornost usmjeri na samu prijavu, umjesto na rješavanje administrativnih nedoumica u posljednjem trenutku.

„Nismo željeli da ljudi na dan otvaranja natječaja ostanu sami pred računalom i dokumentacijom. Ako smo već zajedno prošli projekt i pripremu, bilo nam je logično biti uz njih i kada dođe trenutak za predaju“, poručuju iz Forte Solara.

Takav pristup smanjuje mogućnost administrativnih pogrešaka i klijentima daje sigurnost da u važnom i vremenski osjetljivom postupku u kojemu redoslijed prijave može imati ključnu ulogu imaju stručnog partnera koji poznaje njihov projekt i prati ga od samog početka.