Dok su brojni Hrvati uz zvuk pirotehnike s veseljem ulazili u Novu godinu, za nečijeg je ljubimca pirotehnika bila previše. Uginuo je u suterenu bez prozora

Novogodišnja noć se diljem svijeta obilježava uz vatromet i brojna druga pirotehnička sredstva.

Ove godine, brojni hrvatski gradovi odlučili su ipak vatrometu reći ne iz više razloga. Jedan od njih je zasigurno i solidarnost prema svima kojima pucnjava negativno utječe na zdravlje i životno ih ugrožava - u tu skupinu spadaju i kućni ljubimci.

No, iako je vatromet u većini gradova ukinut, osobna pirotehnička sredstva i dalje utječu na zdravlje ljudi i životinja.

LePas - udruge za dobrobit i zaštitu životinja objavila je potresan status o psiću Lordu koji je tijekom sinoćnjeg dočeka uginuo. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti i autentičnosti.

"Uzalud mi molimo, pokušavamo lijepo objasniti, trudimo se apelirati na onu ljudskost koja bi trebala postojati u svima nama...

Rat. Jednom rječju, to je ono što 'slavimo' prilikom svakog ulaska u novu godinu. Rat. Ne može mi nitko reći da je to što iz godine u godinu gruva danima prije Stare godine i što toliko nenormalno kulminira u ponoć, da su to zakonom dozvoljena sredstva. Na stranu čak i to što nijedno pirotehničko sredstvo ne bi trebalo biti zakonom dozvoljeno, ali ove bombe, puške, pištolji, raznorazne naprave iz kućne radinosti (valjda je love stvarno manje nego dosad pa ste ove godine bili posebno maštoviti), to nema ama baš nikakve veze sa zdravim razumom, ljudskošću, ma ičim.