Dok Split još spava, oni su već na ulicama: Proveli smo jutro s radnicima splitske Čistoće i doznali što im najviše otežava posao

Dok većina Splićana još spava, djelatnici splitske Čistoće već su na svojim radnim mjestima. Kamioni obilaze gradske ulice, prazne se spremnici, a pometačice uklanjaju otpad s pločnika i javnih površina. Njihov radni dan počinje već oko pet sati ujutro, a osim svakodnevnog čišćenja, suočavaju se s brojnim problemima, od nepropisno odloženog otpada do nesavjesno parkiranih automobila.

Proveli smo dio radnog dana s ekipom splitske Čistoće i razgovarali s njihovim poslovođom Jakovom Udovičićem - kojeg su nam radnici posebno ishvalili - a on je za Dalmaciju Danas otkrio kako izgleda posao koji mnogi građani možda uzimaju zdravo za gotovo.

Radni dan djelatnika Čistoće počinje znatno prije nego što se gradske ulice ispune automobilima i prolaznicima. Već oko 5 ili 5:30 sati ujutro prve ekipe izlaze na teren, a najkasnije do šest sati sve su službe na svojim pozicijama.

"S poslom se kreće već oko pet ili pet i pol sati, najkasnije u šest. Od ranih jutarnjih sati sve su službe na terenu, kamioni i pometačice. Imamo raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, papira i plastike, a pometačice imaju svoj raspored čišćenja", objašnjava nam Udovičić.

Prvi zadatak je očistiti glavne gradske ulice i isprazniti košarice za otpad. Posebna pozornost posvećuje se središtu Splita, gdje ekipe dolaze među prvima kako bi posao obavile prije najvećih prometnih gužvi.

"Prvo se kreće u centar grada zbog gužvi i svega ostalog. Najvažnije je da središte grada bude čisto", govori Udovičić.

Posao je organiziran po gradskim područjima, od centra, Meja, Bačvica, Lučca i Manuša, preko Gripa, Lokvi, Plokita i Bola, pa sve do istočnih dijelova grada, uključujući Mertojak, Žnjan i Pazdigrad.

"Svaki dan uklanjamo otpad koji ljudi ostavljaju pokraj spremnika"

Iako građani najčešće primjećuju kamione koji prazne kontejnere ili djelatnike koji metu ulice, velik dio posla odnosi se na uklanjanje otpada koji ondje uopće ne bi smio biti.

Udovičić ističe kako je upravo nepropisno odlaganje otpada jedan od najvećih problema s kojima se svakodnevno susreću.

"Svaki dan uklanjamo nepropisno odložen otpad, bilo da je riječ o miješanom otpadu, papiru, plastici ili glomaznom otpadu koji ljudi ostavljaju izvan spremnika. Po meni je to jedan od najvećih problema u gradu", kaže.

Posebno ga zabrinjava činjenica da se takve situacije ponavljaju gotovo svakodnevno, unatoč mogućnosti organiziranog odvoza glomaznog otpada.

"Građani imaju mogućnost dva puta mjesečno organizirati odvoz glomaznog otpada, ali pojedinci ga svakodnevno izbacuju na ulice. Mi ga onda svakodnevno uklanjamo, a to gotovo nitko ne vidi", ističe.

Problem je još veći kada se glomazni otpad ili građevinski šut ostavi na prometnim i frekventnim lokacijama.

Ljeti ih muče turisti i pune košarice, a u jesen - lišće

Posao djelatnika Čistoće mijenja se ovisno o godišnjem dobu. Dok ljeti najviše posla imaju u centru grada, gdje zbog velikog broja turista košarice za otpad treba prazniti znatno češće, jesen donosi drukčije izazove.

"Imamo raspored, ali nema strogog pravila koliko će nam trebati da očistimo neki kvart. Ljeti je posebno opterećen centar zbog povećanog broja ljudi i turista. Međutim, u jesen imamo više posla u dijelovima grada poput Gripa i Lokvi, gdje ima puno zelenila i gdje pada lišće", govori Udovičić.

Upravo je lišće jedan od poslova koji zahtijeva neprestano ponavljanje.

"Možete očistiti ulicu, a već nakon pola sata ponovno bude puna lišća. Ono stalno pada i tu jednostavno nema pravila", kaže nam jedna od djelatnica, Iris.

Uz sve to, djelatnici svakodnevno rade na otvorenom, bez obzira na vremenske uvjete.

"Svaki dio terenskog posla je težak, bilo da radnici rade na kamionima ili metu ulice. Izloženi su kiši, suncu, hladnoći i vrućini. Bez obzira na vremenske prilike, moraju biti na ulicama i obavljati svoj posao", naglašava nam Jakov.

"Ispraznimo košaricu, a ljudi u nju ponovno bacaju kućno smeće"

Osim glomaznog otpada, svakodnevni problem predstavljaju i male košarice za otpad koje neki građani koriste za odlaganje kućnog smeća.

"Pometačice isprazne košarice, naprave svoj krug, a ljudi u te male ulične košarice bacaju kućanski otpad. To im predstavlja velik problem", objašnjava Udovičić.

Slične situacije događaju se i prilikom odvoza papira i plastike.

"Radnici dođu isprazniti spremnike, a ispred njih zateknu velike količine papira, dok je sam spremnik prazan. Takve nam stvari nepotrebno otežavaju posao", kaže.

Ipak, primjećuje i pozitivne promjene u navikama Splićana.

"Moram priznati da sam primijetio kako je dosta ljudi zaista počelo pravilno odvajati i reciklirati otpad. Razlika se vidi i svakako ima napretka", dodaje.

Veliku prepreku predstavljaju i nepropisno parkirani automobili koji onemogućuju pristup spremnicima ili prolazak komunalnih vozila.

"Jako nam otežavaju posao. Redovito imamo problema s nepropisno parkiranim vozilima, ali takve situacije rješavamo u suradnji s prometnim redarstvom. Prvo ide kazna, a zatim, prema potrebi, pauk uklanja vozilo", objašnjava.

Od ponuđene limunade do neugodnih napada

Rad na gradskim ulicama znači i svakodnevni kontakt s građanima. A njihovi su postupci, kaže Udovičić, vrlo različiti.

"Ima pohvala, ali ima i napada. Naši se djelatnici susreću sa svime, od pozitivnih do negativnih komentara", govori.

Radnici s kojima smo pričali posebno pamte male geste građana koji primjećuju trud djelatnika Čistoće.

"Najljepše nam je kada nam netko ponudi limunadu da se osvježimo, kavu ili nešto za pojesti. Takve nam geste puno znače", kaže nam jedna od radnica.

Nažalost, postoje i neugodne situacije.

"Događaju se i napadi. Ljudi ponekad budu ljutiti na tvrtku pa svoju ljutnju iskale na radnicima. Nažalost, i to se događa", dodaje.

Smatra kako mnogi građani nisu svjesni koliko je fizičkog napora potrebno da bi splitske ulice svakodnevno bile čiste.

"Mislim da ljudi to ne razumiju dovoljno. Neka bilo tko od onih koji komentiraju uzme metlu u ruke i pet sati mete jednu ulicu. Ili neka ode raditi na kamion. Onda će vidjeti koliko je to zahtjevno. Nije to nimalo lagan posao", poručuje Jakov.

Nakon utakmica i koncerata posao se nastavlja

Poseban izazov predstavljaju velika gradska događanja, poput utakmica na Poljudu ili koncerata na Gripama. Ipak, Udovičić ističe kako su njihove ekipe spremne i na takve situacije.

"Kada je na Gripama neki koncert, šaljemo čistilice i radnike na pometanje, a organiziramo i pražnjenje košarica. Kada je utakmica na Poljudu, također šaljemo čistilice. Čisti se cijelo područje oko stadiona kako bi sve bilo uredno", objašnjava.

Naglašava kako se za takva događanja unaprijed organiziraju te da im ona ne predstavljaju poseban problem.

"I mi imamo svojih pogrešaka, ali građani nam mogu pomoći"

Na pitanje što bi se moglo promijeniti kako bi Split bio čišći, Udovičić nema dvojbe. Smatra da je ključ u odgovornijem ponašanju građana.

"Prije svega, potrebna je veća svijest građana. Važno je da pravilno odvajaju otpad, da ga odlažu unutar spremnika i da odvoz glomaznog otpada naručuju preko Čistoće, a ne da ga izbacuju na ulicu kada njima odgovara", poručuje.

Pritom ne tvrdi da je sva odgovornost isključivo na građanima.

"I mi imamo svojih pogrešaka, kao što ih imaju i građani. Ali svi zajedno trebamo raditi na tome da grad bude čišći", kaže.

Za njega je najveće zadovoljstvo kada na kraju radnog dana vidi rezultate rada svoje ekipe.

"Najveće nam je zadovoljstvo kada je grad čist i kada su građani zadovoljni. Prije svega želimo da naši ljudi budu sretni i zadovoljni, a onda i da turisti koji dolaze vide čist grad i da se Split u svijetu predstavlja u pozitivnom svjetlu", ističe.

"Preživjeli smo sezonu, a sada nam dolazi najteži dio godine"

Na kraju razgovora Udovičić posebno ističe ljude s kojima svakodnevno radi, "elitnu grupu" koja svakodnevno čisti splitske ulice i održava naš grad urednim. Kaže kako je ponosan na njihovu spremnost da odrade posao, bez obzira na vremenske uvjete, doba dana ili nepredviđene situacije.

"Svojom sam ekipom prezadovoljan. Radi se, čisti se i stvarno, što se tiče mojeg terena, nema nekih velikih primjedbi. Za svoje radnike imam samo pohvale", govori.

Iako je iza njih zahtjevna turistička sezona, pred djelatnicima Čistoće sada je novo razdoblje intenzivnog rada.

"Nije im lako. Preživjeli smo turističku sezonu, a sada dolazi jesen. Za nas zapravo dolazi najteži dio godine. Međutim, spremni smo na sve. Ljudi su vrijedni i rade. Što god treba, bilo kakva akcija i u bilo koje doba dana, doći će i odraditi posao", zaključuje Udovičić.

Dok Splićani svakodnevno prolaze gradskim ulicama, rijetko razmišljaju o tome koliko je rada potrebno da bi one ostale čiste. Iza ispražnjenih spremnika, pometenih pločnika i uklonjenog otpada stoje ljudi koji svoj posao započinju dok grad još spava.

A njihova poruka građanima zapravo je jednostavna: pravilno odlaganje otpada i malo više obzira prema zajedničkom prostoru mogu znatno olakšati posao onima koji se svakodnevno brinu o čistoći Splita.