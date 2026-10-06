Dok se vi svađate zbog Ustaša i Partizana, mladi pričaju o odlasku iz Splita: "Čekamo da naslijedimo stan. Ovo je lijepi, skupi pakao“

Dok se o Splitu na Facebooku i u komentarima ispod medijskih članaka svakodnevno vode beskrajne rasprave, jedna nešto drugačija slika grada može se pronaći na Redditu. To je društvena mreža na kojoj se okuplja pretežno mlađa publika, daleko od boomera, Facebooka i klasičnih medijskih komentara.

Split ima i vlastiti subreddit, a jedno naizgled jednostavno pitanje ondje je otvorilo poprilično zanimljivu raspravu: „Koliko ste zadovoljni životom u Splitu i jeste li ikad poželjeli otići živjeti negdje drugdje, bilo u Hrvatsku ili vani?“

Odgovori su pokazali prilično podijeljenu sliku. Jedni smatraju da je kvaliteta života u gradu posljednjih godina ozbiljno pala, drugi bi se sutra preselili u Zagreb ili inozemstvo, dok oni koji su Split već zamijenili drugim gradovima upozoravaju da trava s druge strane često nije zelenija.

„Imati svoj stan u Splitu danas je ogromna privilegija“

Stanovanje se vrlo brzo nametnulo kao jedna od glavnih tema rasprave.

Autor jednog od komentara napisao je da ima vlastiti stan i da je svjestan koliko ga to stavlja u povoljniju situaciju od velikog broja njegovih vršnjaka.

„Iskreno, kvaliteta života u Splitu se po meni dosta srozala zadnjih godina. Grad je prekrasan i teško ga je zamijeniti zbog mora, klime, veličine i svega što imamo na dohvat ruke, ali atmosfera među ljudima mi je sve lošija“, napisao je.

Smatra da su poslovne mogućnosti ograničene izvan nekoliko dominantnih sektora, ali stanovanje vidi kao najveći problem.

„Imati svoj stan u Splitu danas je ogromna privilegija. Cijene su otišle toliko daleko da velik broj mladih ljudi praktički čeka da naslijedi stan od roditelja, babe ili dida kako bi uopće mogao početi normalno živjeti svoj život. To mi je možda i najtužniji dio cijele priče.“

Na pitanje je li razmišljao o odlasku odgovorio je kratko: „Jesam.“

Druga korisnica, koja također ima riješeno stambeno pitanje, kaže da je poslovno vezana uz Zagreb, gdje joj se odvija i većina društvenog života. Prema njezinu mišljenju, Split je u posljednjih petnaestak godina nazadovao, dok je druga sudionica rasprave, koja nema vlastitu nekretninu, napisala da s partnerom razmišlja hoće li se uopće pokušavati stambeno skrasiti na splitskom području.

„Kako vrijeme odmiče, a radi posla ne bismo baš birali okolicu Splita zbog prometa, nekako više razmišljamo je li pametnije otići još nešto dalje – preko granice pa živjeti ipak malo dostojanstvenije“, napisala je.

„Split je postao lijepi, skupi pakao“

Jedan od žešćih komentara stigao je od korisnika koji kaže da je osobnim životom zadovoljan jer si je osigurao stabilnost, ali stanjem grada nije.

Nabraja komunalne probleme, promet, betonizaciju, stanje Marjana i Bene, smeće te ono što smatra padom kulture življenja. Posebno ga smeta odnos stanovnika prema javnom prostoru.

Drugi korisnik sažeo je svoje nezadovoljstvo u nekoliko riječi:

„Split je postao lijepi, skupi pakao.“

Smatra da je grad postao prvenstveno prostor za stvaranje profita, dok infrastruktura nije pratila njegov razvoj.

„Nije ugodan za život u praktičnom smislu. Nema dovoljno infrastrukture za ovoliki broj ljudi, zgrade se grade stihijski i radi profita i stranih investitora, a ne radi Splićana“, napisao je, dodajući visoke najamnine i nedostatak raznovrsnih poslova među glavne probleme.

Ipak, čak je i jedan od najkritičnijih sudionika rasprave nakon dugačkog popisa svega što mu u Splitu smeta zaključio:

„Nikada mi nije palo napamet da se odselim. Vidio sam puno svijeta, ali ipak, unatoč svemu, Split je i uvijek će biti moj grad.“

Nisu svi pristali na pljuvanje po Splitu

A onda je stigao i odgovor potpuno suprotnog tona.

„Ja ne znam di se vi svi koji serete po ljudima i mentalitetu po Splitu krećete, šta radite i s kim se družite“, napisala je korisnica koja je sedam godina studirala i živjela u Zagrebu.

Priznaje da Zagreb nudi više mogućnosti za posao i zabavu, ali odbacuje generaliziranje o Splićanima.

„Naši ljudi su u globalu jako radišni i dobri, veseli i otvoreni, a toga po Zagrebu i vani baš i nema. Okružena sam ljudima koje volim i koji su mi dobri, u čijem društvu guštam, ostale ne doživljavam.“

Druga korisnica imala je potpuno suprotno iskustvo. Iz Splita se zbog posla preselila u Zagreb, gdje je provela pet godina, a u Split se vratila zbog djece i pomoći obitelji. Kaže da bi se, kada djeca odrastu, bez mnogo razmišljanja ponovno vratila u Zagreb.

„Split nije užasan, samo je limitiran“

Možda je najjednostavniji opis dileme dao korisnik koji priznaje da danas drukčije gleda na svoju nekadašnju želju da pod svaku cijenu ostane u rodnom gradu.

„Nije Split užasan, samo limitiran, takoreć – zakinut“, napisao je.

Poslovne mogućnosti provlače se kroz gotovo cijelu raspravu. Jedan Splićanin koji je studirao u drugom gradu i živio u inozemstvu kaže da bi ponovno otišao prvenstveno zbog karijere.

Ali istodobno tvrdi da je, kada su riješeni posao, stanovanje i društveni život, Split iznimno teško zamijeniti.

„Mene uvati anksioznost od megagradova, sivila, smoga i brzog načina života. Meni paše ležernost i lagodnost života da ja na ljuti utorak usrid radnog vrimena mogu pit kavu, radit posa na laptopu i onda se ubacit u more i zaplivat da se osvježim. Di to imaš na svitu? Na malo mista.“

Splitu je dao 7,5 od 10, a do desetke mu, kaže, nedostaju rješavanje stambene krize, promjena dijela mentaliteta i raznovrsnije gospodarstvo koje neće toliko ovisiti o turizmu.

Otišao u Zagreb, Irsku i Italiju pa se vratio: „Spasio sam se“

Posebno je zanimljivo iskustvo korisnika koji je iz Splita doista otišao. Deset godina živio je u Zagrebu, dvije u Irskoj i godinu dana u Italiji.

I onda se vratio.

„Spasia san se kad san se vratia u Split“, napisao je.

Zagreb, kaže, ima velike prednosti kada je čovjek u dvadesetima: više poslova, više izlazaka, više ljudi i mogućnost da se mlada osoba odvoji od roditelja i počne samostalno živjeti.

No s godinama mu se percepcija promijenila.

„Onda te počne jest brutala zagrebačke svakodnevnice, sve sivo, gnjilo, gužve, uru vrimena do posla, uru nazad, sve ti se manje izlazi, sve je teže nekog uvatit i kako godine prolaze samo odumireš i sanjaš onu lakoću življenja, kavu s prikon za pet minuta, sunce, more na dohvat ruke.“

Njegov zaključak ima, međutim, važan uvjet: posao i stan.

„Ako imaš posao u Splitu, kvaliteta života je nemjerljivo veća u tridesetima nego u Zagrebu“, smatra. Istodobno priznaje da nedostatak poslova i cijene stanovanja nekome mogu potpuno promijeniti iskustvo grada.

Grad koji je teško voljeti, ali još teže ostaviti

U desecima rečenica Redditovaca zapravo se ponavljaju iste dvije slike Splita.

U prvoj je grad skup, stambeno gotovo nedostupan dijelu mladih, previše ovisan o turizmu, prometno opterećen i siromašniji poslovnim prilikama od Zagreba i velikih europskih gradova.

U drugoj je to grad u kojem su more, sunce, prijatelji i obitelj nekoliko minuta udaljeni, u kojem nakon posla možeš otići na kupanje i u kojem život još uvijek može imati onu mediteransku sporost koju je teško pronaći u metropolama.

Možda je zato zanimljivo što čak i među onima koji su ga najžešće kritizirali nema jednostavnog odgovora na pitanje treba li otići.