Dok se drugdje škole zatvaraju, Supetar otvara treći prvi razred: Rekordnih 50 prvašića

Supetar je novu školsku godinu dočekao s rekordnim brojem prvašića. U Osnovnu školu Supetar prvi je put upisano čak tri prva razreda s ukupno 50 učenika, što je 24 više nego prošle godine. Školu ove godine pohađaju ukupno 463 učenika.

Iz Grada Supetra ističu kako je riječ o pokazatelju pozitivnih demografskih trendova na otoku, u vremenu kada se brojni dijelovi Hrvatske suočavaju s padom broja stanovnika i učenika.

Prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva, Grad Supetar imao je 4.074 stanovnika 2011. godine, a 4.325 deset godina kasnije. Rast se, navode, nastavlja odražavati i na broj djece u vrtićima i školskim klupama.

U vrtiću 198 djece

Ove godine otvorena je nova jaslička skupina, u čije je uređenje uloženo 325.690 eura. Supetarski vrtić pohađat će ukupno 198 djece, a iz Grada navode da su upisana sva djeca koja zadovoljavaju uvjete za upis.

Za predškolski odgoj u 2026. godini Grad Supetar izdvaja ukupno 1,6 milijuna eura.

– Iza tih brojki nisu samo statistike. Iza njih su djeca, obitelji, novi domovi i novi život – poručuju iz Grada.

Posebno ih veseli što su među učenicima i djeca iz Makedonije, Ukrajine i Amerike.

Nova škola vrijedna 17,5 milijuna eura

Rast broja učenika dodatno potvrđuje potrebu za izgradnjom nove Osnovne škole Supetar. Grad na projektu radi gotovo deset godina, a sada je u fazi pripreme javne nabave za izbor izvođača radova.

Još 2016. godine izmijenjena je prostorno-planska dokumentacija i definirana lokacija nove škole. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, 2019. raspisan je arhitektonsko-urbanistički natječaj. Uslijedila je izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i sklapanje partnerskog sporazuma sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

Građevinska dozvola je ishođena, a sredstva za izgradnju osigurana. Vrijednost projekta iznosi 17,5 milijuna eura, od čega je 11,5 milijuna eura nepovratnih sredstava osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nova škola projektirana je s 20 učionica za približno 400 učenika, suvremenim kabinetima, informatičkim centrom, sportskom dvoranom, blagovaonicom i kuhinjom, sigurnim pristupima te podzemnom garažom. Grad završava i projekt njezina opremanja.

– Više ne govorimo o ideji. Govorimo o projektu koji ima lokaciju, riješeno zemljište, projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i osigurana sredstva za izgradnju. Ovogodišnjih 50 prvašića i, po prvi put, tri prva razreda najbolji su odgovor svakome tko se pita treba li Supetru nova škola. Treba nam – poručuju iz Grada.

Izražavaju nadu da će radovi započeti tijekom ove školske godine.

– Djeca su nas svojim brojem sustigla prije nego što smo je uspjeli izgraditi, ali vjerujem u početak radova u ovoj školskoj godini – navodi se u objavi.

Grad je i ove godine prvašićima pripremio poklone dobrodošlice – kutije za likovni odgoj, majice i torbe za tjelesni odgoj.

– Razvoj grada ne mjeri se samo kilometrima asfalta, kvadratima novih objekata ili milijunima uloženima u infrastrukturu. Mjeri se i brojem djece koja odrastaju, ostaju i prvoga dana škole sjedaju u školske klupe našega grada – zaključuju iz Grada Supetra.