„Dok sam pio kavu, nekoliko ih je gotovo palo“: Rupa u Ruđera Boškovića zabrinula građane

Naizgled sitan komunalni problem u Ulici Ruđera Boškovića mogao bi, ako se uskoro ne sanira, završiti ozbiljnijim posljedicama. Čitatelj nam je ukazao na rupu koja je ostala nakon premještanja kioska, a koja se nalazi u neposrednoj blizini jednog od poznatijih kafića u toj ulici.

Prema njegovim riječima, rupa nije samo estetski problem, već predstavlja ozbiljnu opasnost za prolaznike, osobito starije sugrađane. Kaže kako je tijekom ispijanja kave svjedočio situacijama u kojima je nekoliko starijih žena gotovo izgubilo ravnotežu upravo zbog oštećenja na nogostupu.

„Dok sam pio kavu, nekoliko starijih sugrađanki gotovo je palo zbog te rupe“, kazao nam je čitatelj, upozoravajući da se problem nalazi na mjestu kojim svakodnevno prolazi velik broj ljudi.

Rupa je, kako navodi, ostala nakon što je kiosk premješten, a prostor koji je ostao iza njega očito još nije vraćen u stanje koje bi omogućilo sigurno kretanje pješaka.

Poseban problem predstavlja činjenica da se radi o prostoru namijenjenom upravo pješacima. Takva oštećenja možda na prvi pogled ne izgledaju dramatično, no za starije osobe, osobe smanjene pokretljivosti ili roditelje s djecom mogu predstavljati ozbiljnu prepreku i povećati rizik od pada.

Naš čitatelj stoga upozorava kako ne bi trebalo čekati da netko zaista nastrada da bi se rupa sanirala. Dovoljno je, kaže, nekoliko minuta promatranja prolaznika kako bi se vidjelo da problem nije bezazlen.

Ostaje za vidjeti tko je nadležan za sanaciju ovog dijela nogostupa i kada će rupa biti zatrpana, odnosno površina uređena tako da ponovno bude sigurna za prolaznike. Do tada bi građani koji prolaze Ruđerovom na tom mjestu trebali biti posebno oprezni.