Dok mnogi gube stanovništvo, Dugopolje raste: Novi vrtić otvara vrata za više od 400 mališana

Općina Dugopolje uspješno je privela kraju izgradnju drugog novog dječjeg vrtića. Nakon završenog tehničkog pregleda izdana je uporabna dozvola, čime su ispunjeni svi uvjeti za početak korištenja novog objekta. Sve je objavio Perica Bosančić, načelnik Općine Dugopolje, koji je zahvalio projektantu, izvođačima radova, nadzornim službama i općinskim djelatnicima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.

Osam novih soba za dugopoljske mališane

Vrijednost novog vrtića iznosi 2,2 milijuna eura, od čega je približno 650 tisuća eura osigurano iz fondova Europske unije. Objekt raspolaže s ukupno osam novih soba, a zajedno s prvim novoizgrađenim vrtićem čini cjelinu koja može primiti više od 400 djece predškolske dobi. Vrtić je, kako je istaknuo Bosančić, izgrađen prema najnovijim pedagoškim standardima, čime je osigurano dovoljno mjesta za sadašnje potrebe, ali i za godine koje dolaze.

Dugopolje bilježi pozitivan prirodni prirast

Vijest o uporabnoj dozvoli stigla je istodobno s novim demografskim podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025. godinu. Prema objavljenim podacima, Općina Dugopolje ostvarila je jedan od boljih prirodnih prirasta među hrvatskim općinama. Tijekom prošle godine prirodni prirast iznosio je plus 23, odnosno rođene su 23 osobe više nego što je preminulo stanovnika Dugopolja.

U tijeku i izgradnja nove osnovne škole

Pozitivni demografski pokazatelji, poručio je Bosančić, dodatni su poticaj za nastavak ulaganja u kvalitetu života stanovnika općine. Uz završetak vrtića, u tijeku je i izgradnja nove osnovne škole, koja već poprima svoj konačni izgled. U Općini očekuju da će njezin završetak značajno unaprijediti uvjete obrazovanja i kvalitetu obiteljskog života u Dugopolju.