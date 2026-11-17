U moru svakodnevnih vijesti koje nas često rastuže ili zabrinu, sa splitske Kile stiže jedna mala, ali posebno topla ljudska priča. Priča koja nas podsjeća da dobrota nije nestala, da još uvijek postoje ljudi koji će zastati, primijetiti tuđu nevolju i pomoći, čak i kada ih nitko ne gleda i kada za to neće dobiti ništa zauzvrat.

Na Facebook stranici Prometne zgode osvanula je fotografija automobila parkiranog ispred zgrade, a iza nje se krije gesta koja je mnogima izmamila osmijeh.

Dok je padala kiša, nepoznata osoba primijetila je da je na parkiranom automobilu ostao otvoren prozor. Umjesto da samo prođe, zastala je i odlučila nešto poduzeti. Pronašla je način da prekrije otvoreni prozor i tako zaštiti unutrašnjost vozila od kiše.

Možda je nekome to tek sitnica, nekoliko minuta izdvojenog vremena. No vlasniku automobila ta je pažnja značila mnogo. Netko potpuno nepoznat pobrinuo se za njegovu imovinu kao da je riječ o vlastitoj.

Dirnut nesebičnom gestom, vlasnica je odlučio javno zahvaliti svom nepoznatom dobročinitelju.

- Hvala nepoznatoj osobi koja je, dok je padala kiša, zaštitila moj auto jer mi je prozor ostao otvoren. Velika gesta - napisala je uz fotografiju.

U svijetu u kojem često žurimo jedni pokraj drugih, ovakvi nas trenuci podsjete koliko vrijede pažnja, solidarnost i ljudskost.

Jer dobrota se ne mjeri veličinom djela, nego srcem onoga tko ga čini.

A negdje na splitskoj Kili jedan je nepoznati čovjek pokazao da i mala gesta može ostaviti velik trag.