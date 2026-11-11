Dok je Europa slavila kraj Prvog svjetskog rata, talijanska vojska okupirala je Lastovo: Počelo je gotovo 25 godina tuđinske vlasti!

11.11.1918. - Počela talijanska okupacija Lastova

Dana 11. studenoga 1918. godine, na dan koji se u povijesti pamti kao završetak Prvoga svjetskog rata, talijanska vojska okupirala je dalmatinski otok Lastovo. Dok je potpisivanjem primirja s Njemačkom završavao dotad najkrvaviji sukob u ljudskoj povijesti, na istočnoj obali Jadrana tek se otvaralo novo poglavlje teritorijalnih sporova i političkih neizvjesnosti.

Lastovo je tog dana postalo jednim od simbola složene poslijeratne sudbine Dalmacije. Otok koji je stoljećima pripadao Dubrovačkoj Republici, a zatim Habsburškoj Monarhiji, našao se pod talijanskom vojnom upravom. Ono što je isprva predstavljalo okupaciju u kaotičnim danima raspada Austro-Ugarske, dvije godine poslije pretvorilo se u međunarodno priznatu talijansku vlast. Lastovo će pod Italijom ostati sve do rujna 1943. godine.

Vijest o završetku rata stigla je iz zraka, a samo tjedan dana poslije došla je okupacija

Posljednje godine Prvoga svjetskog rata bile su iznimno neobične i teške za stanovnike Lastova. Austro-Ugarska Monarhija tijekom sukoba držala je vojnu posadu u utvrdi na brdu Glavica, a ratne mjere izravno su utjecale na svakodnevni život otočana. Uvedeno je zamračenje, a vlasti su zabranile čak i zvonjavu crkvenih zvona.

Prema povijesnom pregledu koji objavljuje Općina Lastovo, pred kraj 1917. godine francuski zrakoplovi bombardirali su otok, a uslijedile su i vojne aktivnosti francuskih i talijanskih snaga. Posebno je zanimljiv podatak da je vijest o završetku ratnih djelovanja s Austro-Ugarskom na Lastovo stigla iz zraka: 4. studenoga 1918. francuski zrakoplov iznad otoka bacao je informativne letke.

Samo sedam dana poslije dogodio se preokret. Talijanska vojska 11. studenoga zaposjela je Lastovo, oslanjajući se na teritorijalne zahtjeve koje je Italija postavila još tijekom rata. Za stanovnike malog pučinskog otoka raspad jedne države tako nije značio automatski početak mirnog razdoblja, nego uspostavu nove vlasti čija je budućnost još bila neizvjesna.

Zašto je Italija željela Lastovo? Odgovor se krije u tajnom ugovoru iz 1915. godine

Da bismo razumjeli zašto se talijanska vojska pojavila na Lastovu upravo u studenome 1918., potrebno je vratiti se tri i pol godine unatrag, u vrijeme dok se Prvi svjetski rat još vodio.

Dana 26. travnja 1915. godine Velika Britanija, Francuska i Rusija sklopile su s Italijom tajni Londonski ugovor. Njime je Italiji, u zamjenu za ulazak u rat na strani Antante, obećan znatan dio teritorija Austro-Ugarske. Među područjima predviđenima za talijansko proširenje bili su Istra, dijelovi Dalmacije sa Zadrom i Šibenikom te velik broj jadranskih otoka, uključujući Lastovo.

Ugovor je bio dio ratne diplomacije velikih sila, a o sudbini dalmatinskih otoka odlučivalo se bez izravnog sudjelovanja njihova stanovništva. Talijanski zahtjevi opravdavani su povijesnim i nacionalnim argumentima, ali i činjenicom da je Italiji teritorijalno proširenje obećano kao naknada za sudjelovanje u ratu protiv dotadašnjih saveznika.

Kada se Austro-Ugarska raspala, Italija je nastojala ostvariti obećanja iz Londonskog ugovora. Njezine snage postupno su zaposjedale dijelove istočnojadranske obale, uključujući Zadar, Šibenik i pojedine otoke. Lastovo je zbog svojeg položaja na južnom Jadranu imalo posebnu stratešku važnost, a talijanska vlast smatrala ga je važnim dijelom budućeg teritorijalnog rasporeda.

Međutim, Londonski ugovor nije u cijelosti ostvaren. Otpor južnoslavenskih političkih predstavnika, promjene međunarodnih odnosa i stajališta američkog predsjednika Woodrowa Wilsona, koji je zagovarao pravo naroda na samoodređenje, pridonijeli su odbacivanju znatnog dijela talijanskih zahtjeva.

Rapallski ugovor 1920.: Lastovo je pripalo Italiji, dok je većina Dalmacije ostala izvan njezinih granica

Ključni trenutak za sudbinu Lastova dogodio se 12. studenoga 1920. godine, gotovo točno dvije godine nakon vojne okupacije. Toga dana predstavnici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Italije potpisali su Rapallski ugovor, kojim su utvrđene granice dviju država.

Italiji su pripali Istra, Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža te još neka područja, dok je najveći dio Dalmacije ostao izvan talijanskih državnih granica. Lastovo je tako postalo jedno od rijetkih dalmatinskih područja na kojima je Italija uspjela trajno, barem u međuratnom razdoblju, ostvariti svoja teritorijalna nastojanja.

U pregovorima je sudjelovao i Ante Trumbić, znameniti splitski političar, nekadašnji splitski gradonačelnik i tadašnji ministar vanjskih poslova Kraljevine SHS. Rapallski ugovor dočekan je s velikim nezadovoljstvom u hrvatskoj javnosti, a Trumbić je nakon njegova potpisivanja podnio ostavku.

Za Lastovce je ovaj sporazum imao sasvim konkretne posljedice. Njihov otok, koji su Talijani nazivali Lagosta, sada je i formalno postao dijelom Kraljevine Italije. Time je vojna okupacija iz 1918. dobila međunarodnopravni nastavak, a otočani su se morali prilagoditi državnoj upravi, zakonima i političkim prilikama koje su se bitno razlikovale od dotadašnjih.

Talijanski jezik u školama, zabrana hrvatskih pjesama i novo naselje u Ublima

Talijanska vlast ostavila je dubok trag na Lastovu, osobito nakon dolaska fašista na vlast u Italiji 1922. godine. Politika talijanizacije zahvatila je javni život, upravu i školstvo, a hrvatski jezik postupno je potiskivan iz službene uporabe.

O tome svjedoči i povijesni pregled Osnovne škole „Braća Glumac” na Lastovu, koji navodi da je upravo razdoblje od 1918. do 1943. donijelo najveće promjene u otočkom školstvu. Tijekom talijanske vlasti nastava se održavala na talijanskom jeziku, a školski zapis podsjeća i na ograničenja javnog iskazivanja hrvatskog identiteta, uključujući zabrane hrvatskih pjesama i isticanja hrvatskih zastava.

Upravo se u tom razdoblju dogodila i jedna od najvećih urbanističkih promjena na otoku. U uvali Uble, odnosno Ubli, talijanska je uprava pokrenula izgradnju industrijskog ribarskog naselja. Nakon osnivanja tvornice sardina 1931. godine, između 1933. i 1936. podignute su stambene kuće, javne zgrade, trg i crkva, prema načelima tadašnje talijanske arhitekture.

Novo naselje najprije je nosilo naziv San Pietro, a potom Luigi Razza, prema talijanskom političaru i pripadniku fašističkog pokreta. Istraživanje arhitekata Zlatka Karača, Nataše Jakšić i Nane Palinić, objavljeno u znanstvenom časopisu Prostor, pokazuje da je riječ o važnom primjeru planske izgradnje industrijskog naselja iz međuratnog razdoblja.

Tako je talijanska vlast, uz političke i kulturne pritiske, ostavila i materijalne tragove u otočkoj infrastrukturi i arhitekturi. Dio tih građevina i danas podsjeća na složenu povijest Lastova.

Kraj talijanske vlasti 1943., ali ne i kraj vojne prisutnosti na otoku

Gotovo 25 godina nakon događaja iz studenoga 1918., Lastovo je ponovno doživjelo povijesni preokret. Kapitulacijom Italije 8. rujna 1943. završeno je razdoblje talijanske vlasti nad otokom, a kontrolu su potom preuzele partizanske snage.

Tijekom završnih godina Drugoga svjetskog rata Lastovo je postalo značajno uporište Narodnooslobodilačke vojske i njezinih pomorskih postrojbi, koje su održavale veze s Korčulom, Mljetom, Pelješcem i dubrovačkim područjem. Nakon rata otok je uključen u sastav Hrvatske unutar jugoslavenske federacije, dok su Pariški mirovni ugovori iz 1947. godinei međunarodnopravno potvrdili prijenos Lastova s Italije na Jugoslaviju.

No ni tada nisu završila desetljeća posebnog vojnog režima. Zbog strateškog položaja na otvorenom Jadranu, Lastovo je nakon Drugoga svjetskog rata postalo jedno od važnih vojnih uporišta Jugoslavenske narodne armije. Stranim državljanima dugo je bio ograničen pristup otoku, a takva izolacija ostavila je posljedice na razvoj gospodarstva, turizma i broj stanovnika.

JNA je svoje posljednje položaje na Lastovu napustila tek 1992. godine, nakon hrvatskog osamostaljenja. Time je zatvoreno još jedno poglavlje duge povijesti vojnih uprava i strateškog nadmetanja oko ovoga dalmatinskog otoka.

Danas, 108 godina nakon talijanske okupacije, događaj od 11. studenoga 1918. podsjeća koliko su se velike europske političke odluke snažno odražavale na život malih jadranskih zajednica. Dok je za milijune Europljana taj datum označio kraj ratnog stradanja, za Lastovo je predstavljao početak novog razdoblja strane vlasti koje će trajati gotovo četvrt stoljeća.

Lastovo je pritom uspjelo sačuvati svoj posebni otočni identitet, govor, običaje i kulturnu baštinu. Njegova povijest ostaje svjedočanstvo da završetak velikoga rata ne znači nužno i završetak neizvjesnosti za sve one čija se sudbina odlučuje daleko od vlastitog doma.