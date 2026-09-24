Dok je cijeli Split gledao novi Žnjan, što se proteklih godina događalo u kotaru Žnjan?

Kad se posljednjih godina u Splitu govorilo o Žnjanu, gotovo sve oči bile su uprte prema moru. Uređenje platoa i plaže potpuno je promijenilo taj dio grada i stvorilo novi prostor koji je postao jedna od najprepoznatljivijih splitskih razglednica.

Postoji, međutim, zanimljiv detalj: velik dio onoga što Splićani doživljavaju kao Žnjan administrativno se uopće ne nalazi u Gradskom kotaru Žnjan, nego na području susjednih Trstenika i Mertojaka.

A dok se uz more događala velika transformacija, sjevernije od platoa odvijala se puno manje spektakularna, ali za stanovnike jednako važna priča.

Žnjan je jedan od dijelova Splita koji su posljednjih desetljeća brzo rasli. Nove zgrade donosile su nove stanovnike i mlade obitelji, dok infrastruktura taj razvoj nije uvijek pratila istom brzinom. Zbog toga se povijest ovog kvarta dobrim dijelom može ispričati kroz ono što mu je nedostajalo – od škole do nogostupa, parkinga, igrališta i boljeg javnog prijevoza.

Od borbe za školu do svakodnevnih problema kvarta

Najpoznatiji primjer svakako je dugogodišnja borba za osnovnu školu na Pazdigradu. Roditelji i stanovnici godinama su se organizirali i tražili školu za dio grada u kojem je živio velik broj obitelji s djecom.

OŠ Žnjan-Pazdigrad konačno je otvorena 2017. godine, a upravo je ta borba pokazala koliko stanovnici jednog kotara mogu napraviti kada se organiziraju oko zajedničkog problema.

Posljednje četiri godine Vijeće Gradskog kotara Žnjan vodio je Tonći Vatavuk, voditelj razvoja softvera i dugogodišnji stanovnik Žnjana.

U tom razdoblju fokus je uglavnom bio na manje atraktivnim zahvatima koji rijetko dospijevaju na naslovnice, ali izravno utječu na svakodnevicu stanovnika.

U Biogradskoj ulici uklonjena je derutna građevina te je uređen prostor s dvadesetak parkirališnih mjesta. Obnovljeno je dječje igralište u Rašeljkinoj, a nogostupi su sanirani u Kotorskoj, Stonskoj, Biogradskoj, Rovinjskoj i Makarskoj ulici.

Djelomično je saniran i proširen Put Žnjana, dok su izrađeni prometni elaborati za rotor na križanju Lovrinačke i Pazdigradske te uspornike u Pazdigradskoj.

Promjene su se dogodile i u javnom prijevozu. Nova autobusna stajališta postavljena su u Maslinskoj ulici iznad OŠ Žnjan-Pazdigrad i na Putu Duilova, a ispod crkvice Gospe od Žnjana uređeno je privremeno autobusno okretište.

Radilo se i na okolišu zgrada u Makarskoj, sanaciji Vrgoračke ulice te pripremi projekta Gradskog parka Pazdigrad, za koji je kotar financirao tehničku dokumentaciju.

– Kotar možda nema velike ovlasti ni veliki proračun, ali može biti mjesto na kojem se problemi stanovnika prepoznaju, pripremaju rješenja i uporno traži od gradskih službi da ih riješe. Nekad je riječ o većem projektu, a nekad o nogostupu, igralištu ili autobusnom stajalištu. Onome tko taj problem susreće svaki dan to sigurno nije mala stvar – kaže Vatavuk.

Uz komunalne zahvate organizirani su Dani kotara, programi za djecu i glazbene radionice.

Vatavuk se nakon četiri godine neće ponovno kandidirati. Kaže kako ga obiteljske i profesionalne obveze udaljavaju od prve linije kotarske politike, ali namjerava ostati uključen u projekte Žnjana.

– Nakon četiri intenzivne godine sada se moram više posvetiti obitelji i poslu, ali Žnjan je moj kvart i tu sam i dalje – kaže.

Što Žnjanu još nedostaje?

Unatoč zahvatima posljednjih godina, popis neriješenih problema nije kratak.

Jedan od njih je nedostatak parkirališnih mjesta. Za postojeće parkiralište u Žnjanskoj ulici uz Stonsku i prostorije kotara razmatra se izrada idejnog rješenja kojim bi se utvrdilo može li se kapacitet povećati dodatnom etažom ili podzemnom garažom.

Među idejama za sljedeće razdoblje nalazi se i novo ograđeno dječje igralište istočno od Makarske ulice prema Lovrinačkoj, kao i pregled postojećih igrališta te zamjena dotrajalih ograda.

Razmatra se i mogućnost uređenja parka za pse na području Rovinjske, no prethodno treba provjeriti vlasništvo i prostorno-planske mogućnosti.

Problemi nisu samo komunalni, nego i sigurnosni. Među lokacijama koje traže rješenje je suženje na početku Primoštenske ulice, kao i parkiranje na požarnim putevima i prilazima zgradama.

Od škole ponovno do – škole

Zanimljivo je da se među otvorenim pitanjima ponovno nalazi škola oko koje su se stanovnici ovog dijela grada godinama borili.

Za područje Žnjanskih blizanaca želi se poboljšati autobusna povezanost s OŠ Žnjan-Pazdigrad i pokušati postojeću liniju bolje prilagoditi terminima nastave.

Otvoreno je i pitanje potoka uz Lovrinačku ulicu. Jedna od ideja je da se s Hrvatskim vodama ispita mogućnost njegova uređenja ili, ako tehnički i vodopravni uvjeti dopuštaju, natkrivanja i pretvaranja prostora u pješački koridor i šetnicu.

Riješiti treba i dotrajale i popucale zidove uz vrtove zgrada u Biogradskoj ulici, gdje već postoji upozorenje zbog mogućnosti urušavanja.

O tim će pitanjima u idućem razdoblju, među ostalima, govoriti i Sandra Mešin Bužančić, profesorica glazbene kulture koja na predstojećim kotarskim izborima predvodi zajedničku listu Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta.

Na Žnjanu živi od 2018. godine, a u život kotara dosad se uključivala kroz organizaciju glazbenih radionica. Kaže da bi uz komunalne probleme voljela zadržati i društvene sadržaje koji okupljaju susjede.

– Veliki projekti jesu važni, ali kvalitetu svakodnevnog života određuje i može li dijete sigurno doći do škole, imamo li dovoljno prostora za igru i druženje, jesu li nam ulice sigurne i može li vatrogasno vozilo nesmetano proći. A jednako mi je važno da se poznajemo, družimo i stvaramo nešto zajedno. Kotar nisu samo ulice i zgrade. Kotar su prije svega ljudi – kaže Mešin Bužančić.

Dok je, dakle, posljednjih godina „Žnjan“ za većinu Splita značio veliku transformaciju obale, nekoliko stotina metara sjevernije priča je bila znatno prizemnija: nogostup po nogostup, igralište, autobusno stajalište, nekoliko desetaka parkirnih mjesta.

Manje spektakularno od novog platoa, ali upravo su to stvari od kojih stanovnicima jednog kvarta najčešće ovisi svakodnevni život.